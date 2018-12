New Face: ¿Quién será la voz del verano?

Hace un tiempo atrás escuchábamos a Camila Coccia cantar versiones de canciones de rock nacional en clave de cumbia. Con siete discos de covers, hoy se lanza a la carrera solista con una versión bastante distinta.

La rubia que también es Comunicación Social, charló largo y tendido con #NewFace. ¡No te pierdas la entrevista, un adelanto de su disco y todas las perlitas del encuentro!

-¿Cuándo empezaste a cantar?

-Yo creo que he sido música de nacimiento, pero que me di cuenta tarde (jajaja) a los 14 supe que era lo que amaba hacer y me metí en el instituto de Valeria Lynch a hacer comedia musical, estuve ahí por 4 años.

Llegó el momento de decidir qué hacer, yo estaba convencida de estudiar canto lírico, muchos profesores me dijeron que mi voz re daba, pero me vi influenciada por lo que me decían los demás respecto a la salida laboral, a la duración, etc. y me agarró pánico, ahí fue que me decidí locución más que nada para hacer doblaje y cuando entré a la universidad dejé comedia y me llamaron de Chetitos.

-¿Te acordás de algún show emblemático para vos?

-El primero definitivamente, nos llamaron para tocar en un evento en Tunuyán y yo estaba de prueba. Le firme a un chabon el antebrazo, ¡no lo podía creer! Apenas me bajé del escenario me dijeron que estaba contratada. Para ese entonces la banda ya estaba sonando hacía un año.

-¿Qué fue lo que te llevó a dejar Chetitos?

- La típica (entre risas). La verdad que estaba cansada de todo. Fueron 2 años muy movidos y mi voz se estaba enfermando, no tenía tiempo para descansar, me estaba por recibir, habían relaciones medio tóxicas dentro de la banda y decidí cerrar una etapa. Obvio que siempre teniendo en cuenta de que jamás voy a dejar de hacer música.

-Con 23 años estás por sacar un álbum, ¿con cuántos temas cuenta? ¿Qué estilo maneja?

-Es un EP, cuenta con 6 canciones, 3 en castellano y 3 en inglés. Un tema está reversionado al rock. Yo digo que el género es “electropop”, la verdad que no tiene un término muy claro pero es el género más cercano.

-¿En qué te inspiraste para hacer el álbum? ¿Cómo fue el proceso de producción?

-En todas mis relaciones fallidas, todos los temas hablan de algo sentimental. He tenido mucha mala suerte en el amor y mi forma de canalizarlo eso es a través del arte, estoy triste y escribo una canción triste, estoy feliz y escribo una canción despechada.

-¿Tenés algún plan de videoclip o que algún tipo de difusión en mente? ¿Dónde podemos escuchar lo que se viene de Cami Coccia?

-Sí. Ya grabé un videoclip de mi segundo corte que se llama “No te pido nada”, estaría estrenando la semana del 16 de diciembre, en mis redes (insta: camilacoccia). Voy a estar contando todas las novedades. No queríamos hacerlo en la montaña por lo que todos los artistas mendocinos lo usan como spot y decidimos ir a un bosque, fueron 2 días bastantes cansados de rodaje pero una súper experiencia.

El álbum ya está disponible en todas las plataformas streaming (apple music, spotify, itunes, +50) si lo quieren ir a escuchar.

- Para terminar, ¿alguna anécdota copada que te haya sucedió en algún show?

Tengo muchas. Martín es un personaje arriba del escenario y siempre que tocamos me hace reír. Estábamos en San Rafael y él estaba dandole el micrófono a una chica del publico para que cante. La chica se acercó de más y terminó pegándose con el micrófono en la cara. Yo vi la situación y no me pude contener. Empecé a llorar, exploté de la risa mal y todos estaban esperándome a que cante. Después de 3 minutos de lágrimas y carcajadas me pude calmar un poco y tocar.