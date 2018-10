MDZ Men:¿qué tipo de cuerpo tenés?

Cuando queremos vestir bien es importante saber que no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, por ende lo que le queda bien a "él" no tiene por qué quedarme bien a mí. Cada cuerpo tiene sus virtudes y desventajas. Recordá que no existe un modelo de cuerpo perfecto. Todos los hombres necesitarán de algunos trucos para esconder o, al menos, no resaltar, aquellas zonas que le desagradan de su cuerpo.

Flaco o gordo, alto o bajo, nunca se debería usar ropas amplias para disimular los defectos del cuerpo. Asimismo, tampoco se deberías usar prendas demasiado ajustadas. En cambio, hay que tomarse un tiempo suplementario para poder elegir bien cuando se compra ropa. No tener miedo de gastar un poco más para camuflarse un poco mejor.

Vestir bien es tu objetivo y para lograrlo debemos analizar el tipo de cuerpo que tenemos. Hoy te enseño unos cuantos tips para que descubras el cuerpo que tenés y la ropa que mejor te sienta.

Para reconocer tu cuerpo las tres medidas que debemos tener en cuenta son ancho de hombros, contorno de cintura y ancho de caderas.

Morfologías

Trapecio:

Los que tienen una forma de cuerpo trapezoide tendrán hombros anchos y el pecho, la cintura y la cadera algo más estrecho. Es recomendable utilizar estampados, rayas y cuadros ya que la forma de su cuerpo les permite poder llevar este tipo de piezas. Ideales los pantalones pitillo.

Triángulo invertido

De la misma manera que el trapecio posee hombros y pecho anchos sin embargo la cintura y cadera son mas estrechas. Se puede considerar en este ocasión que es un cuerpo desequilibrado.

Se recomienda lo siguiente:

- Utilizá camisas con rayas o algún estampado que se centre preferiblemente en el área abdominal, esto desviara la atención del ojo hacia ese punto en especifico.

- Optá por cuellos V ya que alargan el cuello y reducen el pecho.

- Utilizá chaquetas simples, que no agreguen más volumen en la parte superior.

- Sí a los bloques de colores.

Rectángulo:

Los hombres con esta forma de cuerpo tienen el mismo ancho en los hombros que en la cadera, al momento de vestir este tipo de cuerpos la idea es ampliar los hombros y hacer mas estrecha la cintura y cadera.

Es obvio que no se puede alterar la forma física del cuerpo, sin embargo hay ciertas prendas que favorecen estos tipos de cuerpos.

- Utilizá chaquetas estructuradas más ajustadas en la parte de la axila.

- Utilizá prendas sobre prendas, como puede ser una camisa polo y un cardigan sobre él.

- Divertite utilizando maxi estampados y bloques de colores.

- A la hora de elegir blazer optá por uno que tenga solo un botón 2 botones, ya que estos te ayudaran a crear la ilusión óptica de tener la cintura más fina.

Triángulo:

El hombre con esta forma posee el pecho y hombros más estrechos que la cintura y las caderas lo que significa que usted parecer ser mas grande en la mitad inferior del torso.

Usar prendas a la medida, ni muy anchas ni ajustadas en extremo.

- Preferí las camisas con botones antes que las camisetas, ya que la línea de los botones alargara el torso.

- Utilizá pantalones de bota recta ( Regular Fit).

- Utilizá blazers y chaquetas que den estructura a la parte de los hombros y pecho.

- Usar colores oscuros y neutros que no resultan muy llamativos, por ejemplo el negro, vino, azul marino.

Ovalado:

Es una tipología que desdibuja la figura del cuerpo porque es más ancha justo a la altura de la cintura haciendo que esta destaque por encima de hombros y caderas. El objetivo consiste en potenciar los hombros mediante prendas estructuradas y estilizar la figura utilizando líneas verticales, evitar los grandes contrastes es otro punto a tener en cuenta.

- Utilizá rayas verticales ya que esto hace que el torso se vea más alargado.

- Utilizá pantalones en donde la bota quede justo sobre el zapato y no muy por encima de él, ya que esto acorta el largo de las piernas y no favorece a este tipo de siluetas.

- Utilizá estampados y grabados de manera muy sutil sin exagerar.

- Utilizá pantalones ceñidos ( no en extremo) ya que esto hará que las piernas luzcan más largas de lo que son.

Para cada tipología los objetivos son diferentes. Pero lo más importante es adecuar nuestra imagen al mensaje que queremos transmitir para que no hayan disonancias e incoherencias entre lo que proyectamos y lo que queremos trasmitir mediante nuestra imagen.