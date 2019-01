Los signos en el 2019 según el tarot mendocino

El tarot de Mendoza y su historia junto vino, fue la creación de años de trabajo e investigación, con el fin de sacar al tarot, tanto como a la astrología de los prejuicios sociales, que los colocan en ciencias de adivinación o de conjuros de brujas. Este tarot lo he creado con personajes e iconos mendocinos que se relacionan con esas figuras universales que existen en la humanidad desde siempre. El tarot original es el Marsellés del cual no se conoce su origen, los investigadores del tarot afirman que en el renacimiento comenzaron a salir a la luz estas imágenes, fueron prohibidos y perseguidos quienes la usaban en ciertos momentos de la inquisición; en el siglo pasado resurge, con nuevas barajas ideadas por distintos autores, al día de hoy existen infinidad de tarot, donde las figuras básicas mantienen su significado y esencia.

La unión de estas sabidurías sagradas y antiguas, hoy son usadas como complemento terapéutico- psicológico, ya que en su momento fue el psiquiatra CARL GUSTAV JUNG, quien, investigando en las filosofías, religiones y creencias de todas las civilizaciones, manifiesta que existían imágenes colectivas, a las cuales el llamo arquetipos universales, fue el quien hablo de arquetipos que están en el tarot como arcanos y el zodiaco astrológico como figuras míticas.

Basando en estos arquetipos e imágenes universales podemos ver tendencias psicológicas sociales de inconsciente colectivo y la propuesta de esta tirada para el 2019, con los arcanos de este tarot mendocino, unificados a cada signo del zodiaco, desarrollo una interpretación como una guía; utilizando las visualizaciones del libro de este tarot que ayuda a sincronizar con las energías astrales y las tendencias internas de evolución.

Tirada de Tarot Mendoza: su historia junto al vino por Ana Moyano



EN ARIES

10 LA RUEDA DE LA FORTUNA-LA BODEGA

Esta carta muestra la rueda y su movimiento circular, cíclico, como destino humano tenemos momentos de éxitos, de fracaso, de subir o bajar según sea la circunstancia. Muestra los cambios en cada etapa de la vida, que tienen que ver con los procesos evolutivos y marcados por decisiones del alma. En el tarot de Mendoza, "La Bodega" es un icono mendocino que muestra un cambio a lo que fue en sus comienzos y en sus momentos de más apogeo en Mendoza; en la rueda de destino mendocino, las bodegas, sufrieron cambios y mutaciones a través del tiempo. Como la rueda de la fortuna los ciclos marcan distintas circunstancias y combinado esto para el signo de Aries, inclina a un cambio de ciclo en la vida. La impetuosidad de Aries lo lleva rápidamente a cortar y recomenzar; en esta oportunidad la decisión a tomar es verdaderamente importante y marcara un ciclo amplio, por lo tanto, pensar sobre próximo paso a dar , es necesario ser paciente, aceptando hechos que son de destino y que llegarán sin previo aviso. En Mendoza, las bodegas, el vino son lo esencial y nuestras raíces ancestrales, nuestro destino tiene que ver con lo heredado por nuestros ancestros. Es momento de relajarte con una buena serie de respiraciones profundas y meditar en tus orígenes, aceptando lo que tu corazón desea desde lo más profundo. Preparándote para los nuevos cambios, los ciclos no son ni buenos ni malos son procesos evolutivos. La naturaleza, la vida animal muestra cambios que son naturales y repetitivos donde el movimiento de esos cambios, da origen a nuevas formas de vida. Este año,Quirón ingresa en Aries trayendo la energía que muestra un dolor a sanar, cuando se acepta la herida, se libera el dolor y se sana. Encuentra tu sistema de sanación de viejas heridas. Estás caminando en movimiento hacia tu destino pactado con tu alma.

EN TAURO

21 EL MUNDO- LA FIESTA DE LA VENDIMIA

Esta carta en su origen habla de la realización cuando se ha unido todo, y se festeja como lo hacemos los mendocinos con nuestra Fiesta de la Vendimia. En la carta del mundo muestra la unión realizada de los elementos Fuego, Aire, Agua, Tierra, que desarrollan la vida, realización por haber pasado por todos los procesos desde lo más esencial, a los más difíciles y venciendo distintas circunstancias. Es llegar al éxito y festejarlo, sabiendo que llega una nueva etapa en que desarrollarse. En el signo de Tauro que siempre es tan realista y concreto, esta carta habla de todo aquello que vienes haciendo con persistencia y paciencia se esta unificando todo en tu vida para disfrutar de aquel camino que has recorrido, donde cruzaste todas las dificultades, con insistencia, sigues poniendo tu trabajo y esfuerzo para mantener el logro bien merecido. Urano ingresara a Tauro en marzo del 2019 y abrirá tu mente a nuevos conocimientos, dando un sentido creativo a tu vida, festeja tu realización y la oportunidad de crear.

Tomá un espacio de tiempo para respirar relajarte, conectá con los elementos de la naturaleza, oí el sonido del agua fluyendo, la luz solar entibiando tu cuerpo, la brisa acariciando tu cuerpo, llenando tus pulmones de aire fresco, tu cuerpo conectado con la Tierra. Festejá la vida, el latir de tu corazón que te guía a finalizar una etapa con toda felicidad para un comienzo lleno de experiencia y vitalidad. El 2019 llega con momentos de festejos y alegría

EN GÉMINIS

9 EL ERMITAÑO- EL ACONCAGUA

La carta original muestra un anciano y el tiempo como capacidad de llegar a una maestría interior, a la sabiduría que llega con el paso del tiempo. Muchas veces géminis busca información y se llena de ella, sin profundizar, no se llega a esa capacidad que da la constancia y repetición de algo, lo cual se convierte en maestría por la practica constante. En la figura del tarot de Mendoza muestra un andinista subiendo el Aconcagua nuestro cerro más alto de América, lo altos objetivos se llega con el esfuerzo, de una práctica y/o disciplina, el compromiso férreo con el deseo y el sentir desde lo más profundo que ese es el camino que hemos elegido como una gran vocación.

Géminis este año tendrá que poner atención a todas estas premisas para encontrar ese lugar alto que muchas veces es solitario o con pocos y con verdaderamente compañeros que alientan por nuestros sueños. Júpiter en Sagitario haciendo oposición, mostrara personas que pueden tener mayor capacidad y que puedes tomarlos como referencia o lo contrario, sentir que no podés y ese será el momento donde decidas por tí mismo sin mirar afuera. Lo que veas externamente puede ser una guía y un complemento que te marque el punto a superarte.

Tomá unas respiraciones, aquiétate, si lo podés hacer mirando las montañas, fíjate que esas formaciones milenarias tienen la fuerza de la voluntad, la constancia, incorpora esa imagen en vos y visualizá tu objetivo más alto con la capacidad de voluntad para llegar. Año para interiorizarte con tu ser más profundo y llegar a tu objetivo con tiempo, constancia.

EN CÁNCER

5 EL SUMO SACERDOTE- EL SABIO

Esta figura del tarot muestra a una persona, que se conecta con la sabiduría de lo superior, siendo el mensajero de esa sabiduría, de fe; en nuestro tarot está inspirada en Bernardo Razquin, las generaciones que escuchábamos los pronósticos del tiempo en las décadas del 60 y 70 reconocíamos la voz de este gran hombre mendocino quien cuidaba de la naturaleza y se guiaba por ella, su voz y su persona representaban la sabiduría de la conexión con lo superior y la naturaleza de la tierra. Esta imagen habla de aquel consejero, que puede ser desde un sacerdote, maestro, terapeuta…etc. Donde encontramos esas palabras que vienen más allá de la personalidad de quien las trasmite y que guían en esos momentos de incertidumbre.

Para Cáncer este año seguirá con la oposición de Plutón y Saturno, procesar la energía de estos planetas es buscar una forma de profundizar sobre antiguos conflictos que pueden estar heredados de la familia, la madre. Esta es la oportunidad de avanzar en terapias profundas limpiar procesos kármaticos, antiguos, profundos. Encontrá tu sabio, ese ser que puede dar a través de una disciplina unida a la conexión con lo divino superior una guía correcta y transformadora.

Este es el año de terapia profunda donde no es la pauta sufrir o quejarse, es la oportunidad de tu gran transformación liberándote de consignas familiares para encontrar tu camino y rearmar tu vida transformándote.

EN LEO

16 LA TORRE- EL TERREMOTO

Esta carta en el tarot original muestra la destrucción de una torre y la caída de sus moradores totalmente asombrados por el hecho, cuando llega la torre a nuestras vidas surgen hechos imprevistos que nos dejan de boca abierta. Esta carta en el tarot de Mendoza es el terremoto, todos los mendocinos somos consciente que vivimos en zona sismológica y que los temblores son prácticamente constantes, dependiendo de la graduación en la escala de Richter para que así podamos percibir, que se nos mueve el piso. Esta imagen habla de esos hechos que vienen a cambiarnos la vida, para salir de viejas estructuras que caen por su propio peso, que nos tienen atrapados y cegados de algo que tenemos que vivenciar, conocer, desarrollar. El número 16 marca, los últimos números de los arcanos mayores, inclinando a trascender en las vivencias cotidianas y ampliar la mirada, salir de nuestro mundo, para ver otras realidades. Si bien esta carta provoca incertidumbre y miedo a estos imprevistos, ella solo está pidiendo que rompamos con ciertas rutinas y estructuras cómodas para salir de la zona de confort. Leo este año recibe la fuerza armónica de Júpiter habla de abrir la mirada para ampliarse y poder romper con esa rutina que es agobiante, atreverse a ser los cambios por uno mismo, para que no lleguen desde afuera con la fuerza de lo inconsciente. Un año para aceptar imprevistos y cambios rotundos como un modo de crecer tomando la experiencia como una herramienta productiva de creatividad. Cambiar desde adentro es crecer desde el alma.

EN VIRGO

19 EL SOL- LA SIESTA

Esta imagen de un Sol que brilla dando toda su luz y ampliando la vida biológica de la Tierra, da indicio de una carta muy agradable, que nos habla de iluminación, salud, vida plena. En nuestro tarot la imagen muestra ese momento de descanso feliz de estar trabajando y tomar un respiro para seguir después del agobio que produce la intensidad del calor veraniego y también aquellos que inician su jornada laboral desde muy temprano. Tomar una siesta bajo una arboleda mendocina ya sean aguaribay, álamos, sauces o un parral de vid mendocina… es un placer unido al descanso. Para Virgo el descanso y soltar la actitud de servicio, ayuda a los otros suele ser un estilo de vida imposible; esta carta te invita a tomar espacios de suma consciencia con tu modo de dar servicio, tomando espacios de descanso. Con Saturno y Plutón desde Capricornio, dando una armonía concreta para que restructures tus formas de trabajo, se útil no implica dar la vida, la sangre, significa para virgo tener una técnica de trabajo que muestre un servicio y una remuneración acorde a tu trabajo, tomando vacaciones o simples días libres. Ser útil a otros es una tarea maravillosa siempre y cuando consideres tu espacios y tiempos. Es un año para brillar y ser reconocido por méritos y sacrificios.

En este mismo momento que estas leyendo atrévete a parar un segundo, relajarte con amplias respiraciones, visualiza con los ojos cerrados y siente el calor del Sol iluminándote, llenando tu vida de salud, abundancia, consciencia de tus limites y los limites con los otros. Tu ser es vital y eres útil trasmitiendo tu paz y felicidad.

EN LIBRA

1 EL MAGO- EL ENOLOGO

La carta 1 es el arcano que muestra un hombre joven delante de su mesa de trabajo, lugar donde actúa su paciencia, unificando elementos, para crear y dar vida a un nuevo elemento u objeto a partir de su materiales básicos y naturales. Somos poco conscientes de nuestra capacidad de magos y creadores, el simple hecho de cocinar de unir elementos; crear una rica comida ya nos convierte en magos. En el tarot de Mendoza esta la figura del enólogo, un artífice con distintas técnicas y herramientas de trabajo para lograr que la uva se convierta en vino, el enólogo o mago del vino es un alquimista.

Libra siempre decide en pos de los demás, este año tiene la posibilidad de auto descubrir sus elementos como herramientas de creación, desde una individualidad afirmada y consciente, Quirón ingresara en marzo a aries haciendo oposición a libra, el otro no es tu conflicto, ni el dueño de tus decisiones, mira a tu alrededor tienes capacidades, talentos adquiridos por tiempo y trayectoria de vida, estudio o disciplinas, unifica y crea tu propio sistema de auto satisfacción. Este año ser firme en tus capacidades y tus conocimientos, te llevan a descubrir una actitud mágica que nace de la fe en ti mismo.

Relájate en un lugar agradable y armonioso, cerrá los ojos visualizando todo lo que está al alcance de tu mano para crear; visualizá el fuego, el aire, el agua y la tierra uniéndose y dando fuerza interna a tu corazón para caminar hasta los proyectos individuales que tienes que activar.

EN ESCORPIO

18 LA LUNA- LA TONADA

Esta carta nos conecta con nuestro satélite natural la luna que mueve no solo las mareas, así también nuestro mundo emocional, nuestro mundo instintivo, un mundo que se acerca al mundo animal y biológico. La Luna rige los cambios y fluctuaciones de las masas, los ciclos, fases eclipses movilizan la Tierra y sus habitantes. En el tarot mendocino esta la imagen de Hilario Cuadros quien era referente de la tonada cuyana, este genero musical, tiene un sinfín de canciones donde la emocionalidad describe hechos cuyanos, simbolismos que movilizan la sensibilidad de quienes cantan y quienes escuchan este estilo propio de la zona. Escorpio unido a esta carta, exalta la innata tendencia emocional de este signo, esta unión lleva a una combinación profunda de todas de los estados, instintivos humanos, conectarse con la emoción y elaborarla es una tarea interesante, propia de algunas terapias, como las esencias florales, que se vinculan con enfrentarse al inconsciente y sus procesos que se manifiesten o no harán efecto de exteriorización. Puede surgir tristeza, enojo, miedo… etc. donde lo mas importante es reconocer el origen y la liberación para no llegar caer en somatizar con enfermedades. Aprende a salir de tus tormentas emocionales, que suelen ser manifestación de tu gran necesidad de ser amado de un modo muy especial. Explicá lo que realmente te pasa.

Hay procesos donde es importante la relación con lo femenino, la madre como vinculo afectivo- emocional. Este año deja que afloren emociones y exprésalas del mejor modo. Conecta con tu parte sensible para pedir la contención necesaria, buscando canalizar en forma creativa con la música, la danza, o cualquier forma de arte que utilice la sensibilidad emocional. Urano en Tauro te llevara a ver como cambian tus relaciones, comienza una etapa de liberación, teniendo la posibilidad de vivir, compartir en libertad y con toques de creatividad que materialicen resultados de abundancia. Tomá un tiempo de relax, respirá profundo, conectá con la música que te agrada, dejá que afloren emociones, cantá, bailá y liberá las emociones de ese momento, sabiendo que todo pasa y que la vida es un fluir emocional que expande nuestro corazón sabiamente.

EN SAGITARIO

0-22 EL LOCO- LA VID

Esta carta es el comodín del tarot puede estar al principio o el final, un personaje que camina solo acompañado de un animal que lo guía, su mirada esta perdida y confía en su destino. En toda familia, sociedad existe el loco, que sale de las normas y atraviesa la vida de un modo especial.

En nuestro tarot la vid planta que en su origen es libre e instintiva, llego del viejo continente, milenaria, expansiva, productiva, es ordenada y cuidada por el hombre para el llegar a su máxima creatividad que es el vino. La vid en nuestras tierras esta guiada por el cóndor ave de alto vuelo y gran visión.

Sagitario este año tiene de visita a su regente Júpiter, unido esto a la carta del loco, la expansión, el deseo de ir más allá, la búsqueda de un nuevo horizonte alentador hacia un buen futuro, esta pulsando para llevarte a nuevas aventuras. La intuición instintiva será tu mejor herramienta, el cuidado ante el exceso de optimismo sería una premisa importante, para no caer en excesos. Atrévete a cumplir sueños que te guían, desde el corazón, no te persigas con las leyes de los otros, simplemente deja que el fluir de la vida sea tu guía.

Es momento de programar tu expansión tanto interior como externa. Date permiso para lograr y realizar tu destino.

Buscá un espacio de donde estés cómodo y tranquilo, sentí como las plantas de los pies se afianzan en la tierra, sentí que sos como una planta con sus raíces en la Tierra, que en tu interior fluye la sabia que le da vida y expansión, percibí un animal que te guía, observá sus capacidades naturales y dejá que te guie esa fuerza interna, que te llega por el sentir y la intuición.

EN CAPRICORNIO

8 LA JUSTICIA- LA EDUCADORA

Esta carta muestra el equilibrio, la equidad como una búsqueda social, cultural, en pos de esto se han desarrollado las leyes y los códigos de convivencia. Esta carta la representa una mujer que tiene simbolismos como la balanza, donde la imparcialidad es parte de ser justo. En el tarot de Mendoza estamos ante una maestra pionera Florencia Fosatti, una mujer que lucho por nuevos sistemas educativos, con sentido de justicia y equidad, y por esto mismo fue destituida de su cargo y por sus ideologías políticas hasta ser restituida años mas tarde, anteponiendo siempre la responsabilidad en la educación.

La unión de esta carta al signo de Capricornio que durante este año 2019, sigue teniendo a Saturno y Plutón en su domicilio, nos lleva a profundizar en los misterios del alma humana, hay hechos que son visualmente injustos y que muchas veces nos preguntamos por que existen en este mundo, comprender que nuestro ser viene a vivenciar y experimentar situaciones difíciles u otras increíblemente milagrosas, nos desconciertan y no encontramos explicación racional.

Las fuerzas energéticas para Capricornio en este tiempo lo llevan a encontrarse con cambios profundos, que tienen que ver con lo más antiguo de su alma y la experiencia de luz interior. En esta profundización saldrá a luz capacidades, conocimientos, caminos nuevos que nunca hubieran sido buscados o programados en consciencia.

Este año la transformación es una renovación que da calma a lo más profundo del ser por que lleva a ese estado de equilibrio, de equidad interna, aunque en el mundo socio-cultural las injusticias se propaguen sin sentido. No dudes en sacar una fuerza interna que es la fuerza de tu ser mas profundo, que renovara tu forma de vida, más allá de las circunstancias. El poder de cambio verdadero está en vos y será manifestación divina.

Buscá ese lugar que te da paz y equilibrio, hacé unas respiraciones profundas, observá las razones de tu vida, observa el sentir profundo de tu vida y encontrá el punto medio entre ambas, dejá que desde tu corazón salga lo justo, verdadero para vos y para con quienes compartís tu vida.

EN ACUARIO

4 EL EMPERADOR-EL GOBERNADOR

Este arcano define el arquetipo de padre protector, jerarquía masculina, que marca una ley a cumplir. En nuestro tarot mendocino, "El Gobernador", está la figura del general San Martín quien fue gobernador de cuyo y el gestor del cruce de los Andes, padre de la patria. Su figura es honrada no solo en nuestro país en países latinoamericanos, su estrategia de combate para liberar Argentina, Chile, Perú, fue reconocida en distintos lugares del mundo. Este arcano unido al signo de Acuario, pone de relieve el proceso de cambio en las figuras de jerarquía, la transformación que se esta produciendo en la sociedad a la hora de ver que la paternidad y maternidad esta cambiando es su forma estructural. Acuario al recibir esta carta lo lleva a observar su relación con su padre y si es papá, su postura en este rol. Este año, seguir los mandatos y guías patriarcales serán temas de cambio, se darán procesos imprevistos, en el orden familiar, donde asumir un nuevo rol de guía o jefe, mostrará una responsabilidad y compromiso de protección hacia otros. Cuidar proteger asumir una jerarquía desde la libertad, igualdad, saliendo de los autoritarismos para contemplar, las necesidades de aquellos que estén bajo tu protección. El compromiso más grande con los hijos y seres a proteger es el saber amar.

Buscá ese espacio donde puedas relajarte, provoca con la respiración un estado de quietud interior y traer a tu mente la figura paterna, o de alguna jerarquía como maestros, guías que te trasmitieron enseñanzas para la vida, reconocé sus virtudes como sanos mandatos a seguir. Recibí la protección de Dios padre celestial.

EN PISCIS

14 LA TEMPLANZA- LAS ACEQUIAS

Esta carta en el tarot original, está representada por la figura de un ángel que manipula copas con liquido en su interior, para templarlos. Esta imagen muestra esta figura celestial, nuestro ángel guardián compañía de los humanos como guía desde el alma, templando nuestro camino en la Tierra.

En el tarot de Mendoza, las acequias creadas por nuestros hermanos originarios Los Huarpes, se ve el espíritu de este pueblo, en vuelo desde el cielo, guiando las aguas para el riego y el abastecimiento de ese líquido elemento que necesitamos para la vida.

Los momentos en nuestra vida que nos ponen en crisis o dificultades importantes, es para que nos demos cuenta que somos simples humanos y que la guía de seres superiores, ángeles santos o lo que sea de nuestra devoción, están para asistirnos y acompañarnos dependiendo de nuestra fe, que esas dificultades que tenemos que enfrentar están para hacernos crecer la fe; en nuestra conexión divina como una herramienta para superar obstáculos y superarnos.

Piscis y esta carta potencian la capacidad y tendencia espiritual de este signo zodiacal. Este año la vida fluye como el agua por las acequias y canales, más allá de las crisis o dificultades; el fluir será con la fe y compañía superior. Estas fluyendo con la energía del cosmos hacia integrar algo mucho más amplio y profundo dentro de vos.

Buscá un paisaje donde fluya el agua y tomá tu tiempo de relax, cerrá los ojos por un momento, dejá que llegue una luz especial, sentí que es la guía de seres de luz que te ayudan a vivenciar el alma, desde tu sentir profundo, anidado en tu corazón.