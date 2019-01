Lectura de verano: la ternura poderosa de Rupi Kaur

La primera cita que leí de la poeta, ilustradora y actriz hindú-canadiense Rupi Kaur fue: "Ser tierna es ser poderosa". Me conmovió no sólo por su gran belleza lingüística. Además, sentí un estremecimiento total por una autora a la que apenas me había acercado. Sin duda, era una invitación para seguir descubriéndola. Por un lado, intuí que, quien escribe una frase semejante, era alguien que había atravesado y traspasado un gran proceso personal. Era alguien que había encontrado en esa aparente debilidad como puede ser considerada la ternura, para muchos, su as de fortaleza. Porque la ternura sólo puede convivir con el perdón y no con el resentimiento; y eso la vuelve (un gran acto de) amor.