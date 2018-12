Lara Guerrero: la artista teen que promete

Lara Guerrero con tan solo 17 años ya expuso sus obras de arte y se convirtió en la artista más joven de la provincia. Nuestro influencer Bernardo Giaquinta ya tuvo su mano a mano con la talentosa. ¡No te pierdas esta entrevista!

Apasionada por el pop art, la tendencia surgida en el Reino Unido y Estados Unidos a mediado del siglo XX, Lara se inspira con la vida cotidiana de la época y los respectivos bienes de consumo como comics, cantantes pop y personajes del mismo tiempo.

-¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba pintar?

-Era muy chiquita. Se dio cuenta mi mamá. Siempre me cuenta la historia de que me había dado plastilina para entretenerme, y en vez de hacer una serpiente termine haciendo un tobogán con escalera. Me consideró una talentosa, por lo cual me mandó a un taller de pintura en el que fui de los 5 o 6 años hasta los 11 y luego de esa edad comencé a pintar sola.

-¿Qué tipo de arte te gusta más?

-Me gusta todos los tipos de arte pero ahora me especializo en pop art, cuando era chica hacía paisajes, pintaba mucha naturalezas muertas, animales, rostros personas. Me gustaba mucho sombrear.

-¿En qué te inspirás para pintar tus cuadros?

-Me inspiro con el sentimiento del momento, cuando estoy enojada me salen muy bien los cuadros, el cuadro de Buda lo hice así como cuando estoy muy contenta por algo, siempre me baso en los sentimientos para pintarlos.

Me gusta poner la música fuerte, bailar, no puedo pintar si no siento algo.

Pintura de Buda que no estuvo en la exposición de Lara.

-¿Hacés retratos y obras abstractas?

-Obras abstractas no hago, lo veo muy simple, pienso que se puede hacer mucho más y se pueden expresar más cosas con algún dibujo que con manchas y lineas pero me gusta verlo y apreciarlo. Normalmente me paro y me quedo un rato mirando el cuadro imaginándome qué puede llegar a ser o qué quiere expresarnos. Retratos si hago pero cuando era chica hacía más, ahora estoy enfocándome en pop art. Me parece una manera más divertida y colorida de mostrar lo que hago.

-¿Cómo fue que llegaste a tu primera exposición?

-Mi primera exposición la hice en el NH Cordillera , me llamó él productor Ale Ortega y me dijo si quería exponer todos mis cuadros y le dije que sí y así se dio. Se realizó el 14 de marzo en el hotel NH Mendoza Cordillera y fue una experiencia realmente inolvidable.

-¿Qué sentiste?

-Verdaderamente muchos nervios pero sobre todo felicidad. La gente venía y me preguntaban cosas, me felicitaban, fue un momento en el que me sentí re importante, como si me estuviera haciendo un lugar en el arte Mendocino.

-¿Qué beneficios te trajo hacer esa exposición?

-Me motivó a seguir pintando cada vez más y saber que hay gente a la que le gusta lo que hago. Me ayudó muchísimo para animarme a más cosas y tener nuevos desafíos. Muchas personas me contactaron para preguntarme sobre mi arte. Es maravilloso para mí, me motiva cada vez a seguir más y lograr nuevos objetivos.

-¿Nunca aspiraste a mostrar tus obras por redes sociales?

-Sí. Subo material a Instagram. También he subido fotos pero no más de eso. Hace poco subí a Facebook mis cuadros para venderlos.

-¿Cómo imaginás tu futuro?

-Quiero seguir pintando pop art y avanzar en eso, me gustaría poder destacarme y llegar a ser conocida por lo que hago. Además quiero estudiar una carrera totalmente distinta a la pintura y poder llevar las dos al mismo tiempo. No voy a dejar de hacerlo nunca, ya es algo que me hace feliz y me hace sentir segura.