La mendocina que propone una terapia para la nueva generación

En diálogo directo con MDZ Femme, la escritora nos contó cómo fue el arduo camino que debió transitar para llegar al resultado de su exitosa publicación.

El contexto en que ronda su libro, es la gran problemática del siglo XXI. Parar nuestra vida y actividades para darnos un respiro, porque pensar es casi pecado. Para ella, el tiempo libre es una utopía.

Con un título de Licenciada en Publicidad y ejerciendo en el ámbito de la Comunicación, el exceso de trabajo en los medios no tardó en llegar. El ruido externo y la falta de tiempo para sí misma sin poder “interiorizar en lo que realmente queremos o necesitamos”, marcó una encrucijada en su carrera.

“Antes era todo tan efímero, tan rápido, que había que producir, producir y mi cuerpo estaba cansado, agotado con tan solo 32 años”.

“Cuando llegó Año Nuevo, en un segundo de silencio después del brindis, mi voz interna apareció y me di cuenta de que en realidad estaba triste, a pesar de que me mostraba muy feliz y creía que estaba contenta. Estaba muy triste, muy apenada, habían pasado cosas de las que no había hecho el duelo y que no había reflexionado sobre nada de lo que me había pasado años anteriores. Y paré, hice una pausa. Por eso el libro se llama Una pausa en tiempo exprés, porque refiere a esa pausa que me di para pensar qué era lo que quería y quién era yo. No sabía ninguna de las dos cosas. No tenía ni idea hasta que paré.”

Andrea Villegas tras su colapso emocional, se retiró a la cuidad de Reñaca en Chile durante 9 meses en donde con la ayuda del ejercicio de la meditación y el tiempo reflexivo, pudo llevar a cabo la realización de su libro y plasmar todo lo acontecido hasta el momento.

“El libro cuenta un poco esa experiencia, animarse a frenar y darse cuenta que uno puede parar que el mundo va a seguir girando, y no pasa nada. Y con el mar de testigo, pase esos nueve meses de reflexión profunda e introspección absoluta en donde encontré entre las fibras intimas lo más crudo de mi ser, las imperfecciones más grandes (...) Me di cuenta que cada quien tiene todas las respuestas que necesita. El tema es animarse a preguntar”.

Además, la escritora mendocina nos dijo que a partir de este libro surgieron un montón de charlas, de encuentro con personas y muchos lectores que se comunicaron con ella. Es por esto que recurrió a la iniciativa de relacionarse con sus seguidores a través de las redes sociales. Su estrategia consiste en largar disparadores de temas sobre los que nadie se toma un tiempo para reflexionar. Por ejemplo, mediante preguntas e interrogantes como “¿Nos permitirnos estar tristes? ¿O cuando uno está triste se resguarda porque nos da vergüenza que nos vean mal?, ¿Por qué nos da vergüenza que nos vean mal? ¿Te has puesto a pensar que es lo que te pasa? ¿O cuánto tiempo llevas mirando al otro? ¿Te mirás a vos mismo? ¿Cuántas cosas por día las hacés por vos o por el otro? ¿Cuánto te querés, cuánto te amás?”.

Su gran éxito,como dijimos antes, surgió primeramente en Europa, en donde luego de buscar entre sus editoriales preferentes dio con la tecla. Así fue como su libro fue publicado primero en España y se fue expandiendo por todo el continente, hasta el punto de llegar pronto a traducirse al portugués.

El libro nunca fue pensado como uno, Villegas se dio cuenta de lo que había realizado todos esos meses a través de su madre, la cual le dio el punta pie para que hoy esté entre nosotros. Por eso ella da a entender esto en sus primeras páginas, pide disculpas diciendo: “El libro es una relato crudo, no tiene tecnicismos, es un interno conmigo misma”.

Sus planes a futuro son muy prometedores ya que próximamente sacará su próximo libro que habla más de esta nueva etapa, un después de la pausa. Dejándonos con la intriga de cómo se va a llamar este nuevo ejemplar, nos anticipó que el 12 de octubre estará con su libro “Una pausa en tiempo exprés” en la feria del libro aquí en Mendoza, en su ciudad natal donde quiere seguir creciendo.

Por ultimo Andrea nos dijo “estoy muy feliz con esta nueva etapa, porque tiene una respuesta muy positiva. Es muy bonito que cada quien lo va tomando y llevándolo para su lado”.

Para seguir conociendo el mundo de Andrea Villegas, podés seguir a través de las redes sociales.

FACEBOOK: Andrea Daniela Villegas; INSTAGRAM: @andreadanielavillegas; YOUTUBE: Andrea Villegas.