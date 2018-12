Queremos que termine el último tirón y parece que no llega más. En el medio, están las fiestas de todo tipo: del trabajo, con amigos, Navidad, Año Nuevo, étc. Es decir que el momento más esperado del año, nos agarra con todo el cansancio y las cargas negativas.

Además de querer lograr lo que pensamos en hacer a comienzos del 2018, se suman los planes para decidir dónde pasaremos las fiestas, qué nos vamos a poner, qué vamos a regalar y adónde iremos de vacaciones.

Pero, ¿por qué en el momento más disfrutable nos tiramos para abajo?

"Es fin de año y ¿qué hacemos con el estrés?"

Según la psicóloga, Verónica Albaladejo (Mat.3369), ”un aspecto de peso a esta altura del año es la tentación de hacer un balance de aquellos objetivos que se lograron alcanzar o que no, dejando una sensación de frustración. Los últimos días del año llegan con una sensación de urgencia, ya que muchas veces se siente que hay darle un cierre a todo lo que se está haciendo sin quedar ningún pendiente, de esta manera no se tiene en cuenta la continuidad del tiempo, conduciendo a situaciones de estrés”.

"Para evitar la frustración, las metas deben ser realistas, conviene dejarlas por escrito, describir detalladamente cada objetivo y prever obstáculos”

Además de esta urgencia por querer cumplir nuestros objetivos, la especialista afirmó que “para estas fechas las emociones están a flor de piel. Las fiestas dan cuenta del paso del tiempo y de la ausencia de los seres queridos que ya no se encuentran; es un momento de particular sensibilidad. A este combo, le sumamos los conflictos familiares en cuanto a la organización, donde las temáticas rondan en: ¿Con quién nos reunimos? ¿Dónde lo festejamos? ¿Cuál va a ser el menú?”. Para cuando se presenta esta situación, Albaladejo recomienda priorizar lo importante “para que todo sea más fluido y no terminar atorado entre reuniones y compromisos, compra de regalos y tareas laborales”.

¿Qué dice la psiquiatría?

También es importante saber qué pasa con aquellas personas que sufren de un trastorno mental, y para saber más, MDZ Femme habló con la psiquiatra, Sol Santonocito (Mat.10888) , quien afirmó que, en realidad, no hay certeza si las patologías psiquiátricas tienen mayor incidencia a fin de año. Aunque, acordó con Verónica Albaladejo en que “a veces, la gente empieza hacer balances y empieza a sentirse más estresado".

Además, la psiquiatra, subrayó que “culturalmente, la gente hace balances sobre lo que hizo y lo que no durante el año, proyecta ideales en el año que va a comenzar. A esto se le agrega que hay vínculos que si nos son muy estables, se resienten y los compromisos familiares, laborales, generan una sensación de estrés , ansiedad, nerviosismo o angustia”.

Llega fin de año y ¿nos relajamos?

A pesar de esta situación, recomendó seguir alguno de estos consejos para no llegar totalmente estresado a fin de año haciendo hincapié más que nada en el hecho de “establecer rutinas para alcanzar nuestros objetivos”, y así no andar corriendo hasta último momento. Además, es imprescindible “aprender a disfrutar de todas las situaciones” como también el “valorar lo que queremos hacer”.

El cuerpo en las fiestas

Por último, hay que asegurar que la mente no es la única afectada en esta época, sino también nuestro cuerpo. La doctora, Mariana Acosta , explicó que “nos cae todo encima a fin de año, más que nada estrés y nos afecta mucho. Hay muchas enfermedades psicosomáticas y el estrés ayuda a eso”.

El estrés de todo el año impacta en nuestro cuerpo

La licenciada asegura que “al irritarnos, nos estresamos y eso nos provoca molestares”, aunque “cada persona puede manifestar el estrés de distintas maneras en el cuerpo”. Resaltó que en general lo que más se puede ver en las consultas médicas en esta época de año son “cefaleas y, en lo gastrointestinal, las gastritis y gastroenteritis”.

Sus consejos para pasar estas fiestas sin enfermarnos son simples y claros: “recargar energías, tomar alcohol con moderación y tratar de elegir lo más saludable posible”.

Ya saben, ¡a disfrutar y organizar el 2019!