El talentoso Santiago Peralta mano a mano con #NewFace

En una charla íntima con Santiago Peralta en VINILO ESTUDIOS, nuestro influencer Nacho Nacif, nos cuenta un poco en donde está posicionado hoy y como sigue su carrera a través de las redes sociales.

Luego de su gira con 7 fechas en la ciudad de la furia, Buenos Aires, tuvimos el placer de hacer una entrevista a este gran artista.

-¿Qué es lo que te llevó a sumergirte en el mundo de la música escribiendo y creando tus propias composiciones?

-Empecé desde muy chico, en realidad estudiaba Matemática, Lengua y Ciencias Naturales todas esas materias de la primaria, y escuchaba a mi mama diciendo: “do, re, mi, fa, so, la…”, dando clases. Entonces el oído se me empezó agudizar un montón y cuando ya tenía 17 años quise armar mi banda. Empecé a conseguir chicos, a filmar mis propios videos en YouTube y me llamaron los chicos de mi colegio y armamos la banda, que se llamaba “Sala de espera” donde aprendí un montón. Estuvimos dos años y luego me fui.

Y así empecé mi carrera como solista, hace un año y medio, ahora con 22 años estoy luchándola en ese camino. Yo vengo tocando hace más o menos 4 años.

Santiago Peralta

-¿Qué te inspiró para escribir canciones propias?

-Yo creo que con lo que me relacionaba en ese momento, principalmente el amor. Conocí a mi novia, mi actual novia. Hace 5 años, justo cuando empecé a componer la conocí y me nacieron muchas ideas como Amor: Vivir de la música. Hice canciones hablando de eso y sobre peleas de amigos, todo relacionado con lo que me pasaba en ese momento de pendejo.

-Tenés más de 25 mil 500 seguidores en Instagram, ¿qué fue lo que te llevó a apostar por este medio? ¿Cuál es tu tip?

-Primero voy a empezar por el TIP, que no escatimen a la hora de poner publicidad. La plata para la publicidad es esencial, si hacés un disco tenés que tener esa plata para publicitarlo. De todos modos la plata que yo utilice para la publicidad lo hice para hacer crecer mis seguidores, para que vean mis videos.

Y empecé con las redes hace un año y medio, con mi primer disco. En ese momento venia Santiago Maratea (un comediante e influencer en las redes), yo estaba al tanto de la movida de Instagram. Entonces dije: "Por qué no voy a ver a Santiago. Me llevo la guitarra y dos discos para ver qué pasa". Y en un momento del show levanto la guitarra y le digo: “Santi quiero hacer un video con vos”, muy caradura. Me sentí el mago sin dientes. Y él se acercó a mí, yo me quede helado. Me preguntó: "¿Qué querés cantar?". Muy buena onda él, y le dije un tema mío. Ahí me puse a cantar, e hizo una historia. Y a partir de ahí me llovieron seguidores, como 3.000 personas. Me llegaron muchos mensajes de que estaban escuchando mi disco, y me di cuenta que esa era la fórmula.

-¿Qué interacción tenés con tus fans? ¿Qué sentís con eso?

-Sí hay interacción. En su momento le di mucha importancia y me sentí muy bien. Y hoy en día subir un video y que tenga 50 comentarios, me pone contento. Por el sacrificio que conlleva esto. No solo con mis temas, a veces con covers, la gente se empieza a copar y lo comparte. Cada vez veo mucha más reacción en las redes y es increíble. Hace un mes que no hago publicidad y va creciendo.

Pero la publicidad es esencial.

-¿Cómo producís música?

-Ahora estoy produciendo con alguien, que arrancamos hace poco, haciendo algo bastante diferente a lo que estaba haciendo. Me cuesta mucho producir mis propios temas, siento la necesidad de alguien que sepa de producción.

Y en el tema de la composición, he hecho temas en 10 minutos, son flashes que me vienen a la mente.

- El tema "Somos hermanos", ¿lo produciste vos?

-Sí, lo hice y lo dirigí yo. Es una idea con mis amigos. En un futuro está bueno, pero estas cosas son las que van a quedar, hay que aprovechar el camino.

-¿Alguna anécdota graciosa que nos quieras contar para cerrar esta nota?

-En el show de hace un año, donde estaba presentando mi disco, yo quería regalar un disco y estaba re eufórico. Y pensé: "¿Qué puedo hacer para regalar uno?". Ya habíamos sorteado uno y quería regalar el otro, entonces dije: "Ya fue, lo tiro". Pero no me di cuenta que podía sacarle un ojo a alguien. Entonces lo tiré, le rosó el pelo a mi suegra, a mi vieja, y se lo clave en el ojo a una chabona. ¡Me quería matar! La chica después me dijo gracias por el disco, no le había importado que le hubiera pegado.