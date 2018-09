El nuevo método de depilación definitiva que podés hacerte incluso en verano

Métodos de depilación definitiva existen un montón, pero la tecnología triple de Soprano Ice Platinum es lo que lo hace diferente a los demás. Soprano Ice Platinum ofrece los beneficios sinérgicos de las 3 longitudes de onda más efectivas para la depilación, y cada una de ellas se centra en estructuras diferentes dentro del folículo piloso.

Bimed junto a Ambar presentaron en el nuevo método que promete resultados efectivos en poco tiempo. El Dr. Maximiliano Orozco nos contó todo acerca de ello.

El Dr. Maximiliano Orozco en BIMED

Para diferenciar esta nueva metodología nos centramos en las 3 longitudes de ondas combinadas. Que según el profesional "ataca directo a los 3 objetivos anatómicos principales: protuberancia, el bulbo y la papila, a través del láser Alex, Speed y Yag".

3 longitudes en simultáneo en una sola pieza de mano.

Esto lo hace ideal para el rango más amplio de tipos de vello y color, en especial el vello claro y fino. Así como también, tiene un nivel moderado de absorción de melanina, por lo cual es seguro para los tipos más oscuros de piel. Sus capacidades de penetración profunda se centran en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, mientras que la penetración moderada en la profundidad del tejido hace que sea ideal para el tratamiento de brazos, piernas, mejillas y barba. La longitud de onda YAG se caracteriza por una menor absorción de melanina, por lo cual es una solución focalizada para los tipos de piel más oscuros. Al mismo tiempo, ofrece la mayor penetración del folículo piloso, permitiendo centrarse en el bulbo y la papila, y tratar el vello profundamente arraigado en zonas como el cuero cabelludo, axilas y pubis.

Por lo general, los sistemas de depilación definitiva exigen un color oscuro de vello y un color claro de piel para asegurarnos la efectividad. Totalmente diferente a lo que sucede con esta nueva tecnología. "Porque se trata de un tratamiento que puede hacerse en pieles más oscuras e incluso bronceadas, pero no con bronceado activo. Es decir, que hayan unas 48 horas sin exposición solar pre y post a la depilación. No es recomendable realizarse una sesión inmediatamente después de tomar sol, ir a la cama solar o utilizar cremas autobronceantes, ya que la piel se encuentra sensible lo que hace al láser más agresivo", señaló Orozco para MDZ Femme.

La buena noticia es que al ser un sistema "Ice" duele menos de lo que pensamos.

Eso tiene que ver mucho con el umbral de dolor de cada una de las pacientes, de todas maneras enfría la piel previniendo la aparición de quemaduras y permitiendo una depilación altamente eficaz y virtualmente indolora.

Además con Soprano Ice Platinum se llega a otras partes del cuerpo que antes no se podía. Justamente porque incluye una variedad de adaptadores para tratar cualquier parte del cuerpo, incluyendo las áreas más pequeñas y sensibles.

El Dr. nos explicó todo acerca de este nuevo método de depilación

La cantidad de sesiones las definirá el médico durante la entrevista inicial dependiendo de varios factores. En general el promedio es de 8 a 10 sesiones. Idealmente las sesiones pueden ser más frecuentemente al principio (por ejemplo 30-45 días) y se debe espaciar las mismas a medida que avanza el tratamiento (las últimas se pueden hacer cada 90 días o más). Excepcionalmente, las primeras sesiones faciales se pueden hacer más frecuentes (por ejemplo cada 20-30 días).