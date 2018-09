El arte en la piel: María Emilia Toro tatuadora mendocina

Cuando de arte se trata los tatuajes son la expresión más favoritas de todas, donde fijamos para toda la vida un recuerdo en nuestra piel.

Recorrimos las tiendas de tatto y nos encontramos con la artista María Emilia Toro, una de las pocas mujeres tatuadoras de Mendoza.

Tatuando en vivo

-¿Cómo fue que empezaste con este camino de arte en la piel?

-Siempre me gusto dibujar y un conocido me dijo que estaba dictando un curso para aprender a tatuar en su estudio y me inscribí. Así empecé con este arte y hace ya 5 años que es lo que quiero hacer para toda mi vida.

-¿Tuviste que hacer algún otro curso para tener los cuidados necesarios para tatuar?

Sí, hice un curso de higiene y seguridad otorgado por el Ministerio de Salud. Se dictaron métodos de esterilización, contaminación cruzada, insumos y descartables, enfermedades, cuidados, leyes y habilitación a la hora de tatuar. Es muy bueno, porque además de certificarte como tatuador profesional, está avalado por el Gobierno de Mendoza.

Certificado otorgado por el Ministerio de Salud

-¿Buscás crear tu estilo a futuro?

-Mis proyectos a futuro son seguir creciendo personal y profesionalmente y generar mi propio estilo, que vean mi arte y reconozcan fácilmente que lo hice yo. Actualmente estamos en un gran auge con los tatuajes, quiero que mi sello distintivo se expanda por todos lados.

Bernardo Giaquinta entrevistando a la tatuadora Maria Emilia Toro

-¿Qué se viene ahora en tatoo?

-En las tendencias actuales están, los tatuajes geométricos, donde hay muchas figuras en secuencias o líneas rectas y círculos que pueden ser difusos o definidos. Minimalistas, donde se destacan líneas finas y simples sin mucho detalle en el diseño. Puntillismo, se realizan volúmenes, sombras y luces a través de puntos. Estilos como el Blackwork (solo negro, puede tener puntillismo, geometría o líneas) y el Linework (se trabaja solo con líneas negras) se está empezando a elegir mucho.

También se encuentra el estilo neotradicional, que es un derivado del estilo tradicional, pero se diferencia por la variedad en la paleta de colores y en la aplicación de los mismos, son trabajados capa sobre capa y tiene mezcla en los grosores de las líneas para generar volúmenes y perspectivas. En el tradicional, la paleta es reducida y se trabaja con una misma línea y el color saturado. En cuanto al estilo realista, ya sea en color o en negro y gris también es algo que eligen mucho.

Otra tendencia es lo orgánico, como animales, flores y vegetación en general. Lo bueno de estos últimos estilos es que son atemporales, no pasan de moda.

Tenemos que tener en cuenta, que el tatuaje es un arte milenario que funciona muy bien como accesorio corporal; hasta podemos homenajear un ser querido, cubrir imperfecciones, maquillaje permanente, reconstrucciones o encontrarle al diseño el significado que cada uno quiera.

Preparando el dibujo que será tatuado

Hoy la mayoría estamos tatuados, ya no hay tantos tabúes sobre estarlo y lo reconocemos como arte y un fuerte estético.

-¿Creés que las redes sociales tienen influencia en lo que á y la gente ve?

-Sí, hoy TODO es a través de la redes y me encanta. Hay más llegada, no sólo a nivel provincial, sino a nivel mundial. En mi trabajo, en especial, es genial porque con una imagen ven lo que hago y de esta manera me eligen. Creo que de esto se trata, es como el “de boca en boca“, pero más rápido, eficiente y con mayor difusión. Recibo muchas consultas por Instagram, Facebook y Whatssap.

-¿Qué se necesita saber a la hora de elegir hacernos un tatuaje?

-Para tatuarte lo primero es hablar sobre lo que te querés hacer, en qué lugar, saber el tamaño y con que estilo. Mientras más específico seas, mejor. Es recomendable mostrar imágenes de referencia, así se entiende bien lo que se desea a la hora de hacer el diseño.

En cuanto al día del turno, tenés que ir habiendo comido algo, sin haber tomado alcohol ni ningún tipo de estupefacientes, con tiempo y tranquilidad para disfrutar de una aventura que vas a querer repetir, repetir y repetir.

Tatuando

-¿Cuál es la mejor época de año para hacerse un tattoo?

-Te tiro un tips, un tatuaje se puede hacer en cualquier época del año, pero yo aconsejo que si te lo haces en otoño/invierno es más fácil el cuidado que puede llegar a tener un tatuaje recién hecho, ya que está más protegido y esto hace que evolucione mejor. Si te tatúas en primavera/verano, tenés que tener más cuidados. Por ejemplo; con la exposición al sol, el cloro, los mares, las piletas, etc. En esta época, sólo hay tener prevenciones para evitar daños en la piel y en la cicatrización del tatuaje.

-¿Qué cuidados hay que tener después de realizarse un tatuaje?

-Los cuidados son simples, primero, lavarse las manos y retirar el plástico después de 2 hs de realzado el tatuaje. Lavarlo con jabón Neutro de Gliserina, haciendo espuma y masajeando suavemente. Enjuagar con agua tibia o fría y secarlo con papel descartable absorbente. Repetir este paso de 3 a 5 veces por día durante las primeras 24 hrs. Y luego continuar con el proceso por varios días mas hasta que sane la piel.

Cremas para el cuidado del tatuaje

No aplicar crema sin antes lavar el tatuaje.

No exponer el tatuaje a roses de ropa, accesorios, sol, mar, pileta, perfumes o productos que puedan irritarlo y evitar el contacto con mascotas. No rascar y no quitarse la costra. Ésta tiene q caerse sola.

Seguir correctamente los cuidados es muy importantes, porque además de prevenir infecciones y daños en la piel, hace que el tatuaje quede bien cicatrizado y se conserve la pieza tal cual fue tatuada.

María Emilia Toro

-¿Quiénes son los que te apoyan en tu carrera como tatuadora?

- Los que siempre me acompañan y me apoyan y a los que quiero agradecer son mi familia, amigos y clientes por la confianza y el seguimiento. A Iván Hernández Line - Line por lookearme siempre (@i.v.a.n.h.e.r.n.a.n.d.e.z).

Instagram: met_tattoo_

Facebook: MET Tattoo o MiLi De La

PH: Joel Almeida

Producción: Eugenia Paolantonio de Booq Agencia

Entrevistador: Bernardo Giaquinta