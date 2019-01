¿Qué se viene para esta temporada en materia beauty? ¡Anotá!

Combinar todo

Al parecer, combinar el vestido, con los accesorios y el make up está súper in. Algunas de las celebrities que optaron por esta tendencia.

Lady Gaga con su look monocromático. Lila en su vestido y también en make up y pelo.

Emmy Rossum le hizo honor al rosa: vestido, labios y ojos.

Lupita Nyong'o. Su maquillador Nick Barose, eligió delineador y máscara de pestañas azul eléctrico para los ojos de la actriz.

Lili Reinhart: sombra en tonos rojizos. Para que sus labios no compitieran con la mirada, usó un gloss color durazno.

MJ Rodriguez combinó su vestido con su mirada. Azul fue el color elegido.

Camilla Belle: esmeralda smokey eyes que combinó con la estampa de su vestido. Su maquillador, Hung Vanngo, destacó la mirada de Camilla y acompañó con cejas bien definidas, labios color nude y rubor en las mejillas.



Nicole Kidman jugó con los diferentes matices del colorado. Ideal para resaltar su piel blanca.

Nude

La tendencia que eligieron varias para no opacar sus outfits. Relajadas se destacaron con la moda: "no make up".

Kristen Bell: sobria y muy elegante.

Charlize Theron: otra de las actrices que optó por los tonos cálidos.

Julia Roberts se inclinó por la tendencia: "no make up".

Emma Stone también se inclinó por el nude, pero destacó sus ojos con el color del 2019: Pantone living coral. Fresca y súper femenina.

Irina Shayk combinó el dorado de su vestido con make up nude.

Heidi Klum apostó a la naturalidad absoluta.

Recogidos y efecto mojado

Danai Guira no podía lucir ese vestido sin un recogido.

Anne Hathaway: efecto mojado y ondas al agua.



Laura Harrier combinó las dos tendencia: efecto mojado y recogido.

Emily Blunt. Inspirada en Juana de Arco, la estilista Laini Reeves le armó una trenza cola de pez "despeinada".

Rosamund Pike y el peinado más minimalista de la gala.

Francia Raisa optó por uno de los recogidos más cancheros de la temporada: rodete alto.