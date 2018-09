Crear espacios con personalidad aprovechando cada metro cuadrado

A la hora de diseñar un espacio, ya sea integro o no, se debe escuchar al cliente, conocer sus necesidades y tener en cuenta los aspectos importantes para el propietario. En este caso, es un inmueble de estilo masculino para una persona soltera.

Cuando el proyecto no es solo un espacio y aunque lo fuera, mi modo de trabajar es integral, no me olvido de lo que hay del otro lado aunque lo del otro lado no se toque. Mi idea es dar una continuidad y un mismo diálogo.