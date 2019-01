¿Cómo hacemos perdurar nuestro bronceado de manera saludable?

Pero, ¿cómo conseguimos un color real y duradero? Sin ardernos la piel, mancharnos o despellejarnos. Simple, bronceado saludable.

Lo primero que tenés que tener en cuenta son los horarios para tomar sol. Los saludables son antes de las 10:00 am y después de las 16:00 pm.

Si querés lucir un color dorado en tu piel, tenés que aprovechar las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde.

Lo segundo que tenés que contemplar es:

-Siempre utilizar protector solar.

-Proteger la piel va a ser lo más importante. El bloqueador que uses debe tener protección contra los rayos ultra violeta.

Mitos:

-No debo usar protector a ciertas horas.

-Si está nublado no me quemo.

Advertencia:

El protector solar se va con el agua, lo que significa que tenés que volver a colocártelo después de cada chapuzón.

Conociendo los ítems más importantes vamos con algunos tips para lograr un bronceado perfecto y saludable:

1- Hidratar la piel: debés colocar crema hidratante antes y después de exponerte al sol. Pero ¡ojo! No solo debes hidratarla con cremas sino también bebiendo mucha agua durante el día.

2- Podés utilizar un gel after sun con aloe vera. Estos son para facilitar la duración del bronceado, calmar la piel del calor excesivo y regenerar la piel quemada.

3- Consumir alimentos con betacaroteno: como las zanahorias. Estos facilitarán que tu cuerpo tome color más rápidamente.

4- Utilizar protector del más alto al más bajo a medida que vas exponiéndote al sol. Tenés que comenzar despacio y no exponerte demasiado hasta que la piel se vaya acostumbrando. De esta manera protegerás la piel siempre pero también conseguirás el bronceado que estás esperando, y créeme, va a durar más.

Mitos: me ardo primero, se transforma en bronceado y ahí me empiezo a cuidar. Lo único que vas a lograr es despellejarte y estar expuesto a enfermedades, arrugas y manchas en la piel.



4- Utilizá productos bronceadores: ojo, deben tener protección contra rayos uv, pero te van a ayudar a tomar más color que los protectores normales.

Yo te recomiendo usar Idéal Soleil Bronze de Vichy un spray hidratante optimizador de bronceado factor 30 de alta proteccion uva y uvb.

5- Tomar baños intermedios para refrescar la piel y deshacerse del calor corporal.

6- El último es ¡tener paciencia! y dedicarle tiempo. Es mejor menos tiempo pero más veces al día.

Así vas a conseguir llegar al color que tanto estás esperando.