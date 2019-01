¿Cómo es vivir con un trastorno alimentario en esta sociedad?

Los trastornos de la conducta alimentaria, según la organización National Eating Disorders, son "manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por mujeres y hombres. Éstos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el comer compulsivamente".

La definición es simple, pero estos trastornos no son nada fácil en una sociedad donde el tema es tabú y genera rechazo o duda a quienes la padecen.

“Se da siempre en la adolescencia, pero ahora se ve mayor cantidad de personas que se empiezan a tratar a una mayor edad. Es más fácil ahora encontrar pacientes adultos que consultan, pero sí hay que aclarar que son patología que se iniciaron, y que tal vez tuvieron revisión por un tiempo". Estas son palabras de la nutricionista, Antonella Tornaghi (Mat.1016), que asegura que los adolescentes son los más vulnerables frente a estas patologías.

Además, explica que los signos claros dentro de la nutrición son muchos tales como: empezar una dieta, comer porciones cada vez más pequeñas y distintas a las de los demás ,no sentarse a la mesa con la familia, generar discusión en las comidas, evitar eventos sociales, cambiar algunos alimentos/ bebidas por otros, empezar a ejercitarse más, étc.

La especialista en nutrición remarcó que "el descenso de peso, los trastornos menstruales y los cambios de humor son cosas características. de una patología alimentaria".

¿Qué dice la psicología?

Consultamos con Paula Garófalo (Mat.2593) quien nos dijo que "las TCA son multifactorial , es decir que existen factores predisponentes (socio-culturales, individuales, familiares), desencadenantes (situaciones de estrés que dejan en situación de vulnerabilidad psíquica) y de mantenimiento (aquellos que perpetúan el trastorno en el tiempo)".

Otro de los temas fue el hecho de cómo abordan estas enfermedades desde esta área a lo que la psicóloga contestó "es nuestra tarea poder acompañar descifrar el síntoma, pero ir más allá del mismo. Es fundamental construir en nuestra práctica una clínica de lo particular, apelar a la singularidad de cada uno para llevar un tratamiento posible en la dirección de la cura".

"Las nuevas modalidades de lazo social generan una ilusión de igualdad, donde se imponen y exponen ideales de cuerpos "perfectos". Aquel que no tiene, no "es""

Por último, fue importante remarcar cuáles son los signos y síntomas y la especialista nombró algunos como "patrón alimentario desordenado, conductas compensatorias, distorsión de la imagen corporal, aislamiento, baja tolerancia a la frustración".

Viven para contarlo

Franca, Rocío y Noelia son algunas de las luchadoras que pudieron superar estos trastornos. Gracias a su voluntad, el apoyo y un tratamiento especial pudieron retomar una vida saludable. La institución que les tendió una mano fue ALDA (Asociación de Lucha contra los Desórdenes Alimentarios), creada por el psiquiatra, Eduardo Garzuzi, cuya principal sede se encuentra en San Rafael, aunque también en el Gran Mendoza y San Juan.

Los objetivos de la institución no solo se basan en el bienestar de los pacientes , sino también en concientizar a la población sobre los beneficios de fomentar la salud y una correcta alimentación a través de los medios de comunicación, conferencias, difusiones, étc. Además, el abordaje no solo se centra en el individuo sino en la relación con el grupo de autoayuda y la participación de los familiares y amigos.

Las tres jóvenes coinciden en que el miedo central es el de ser gorda: Franca contó "antes de tener bulimarexia, yo tenía sobrepeso, entonces pasé del sobrepeso al bajo peso, por ende mi miedo era volver como antes y que volvieran las burlas, los comentarios, el bullying". Noe agregó "la visión ajena era lo que más me pesaba, y con eso el miedo a sentirme diferente, insuficiente e insegura".

Rocío explicó que cuando le contó a sus seres queridos sobre su patología (bulimarexia), "creo que muy en el fondo sentía alivio de no cargar con tanto sola. Aunque mi entorno no entendía mucho por lo que pasaba, sentí comprensión de su parte".Franca coincidió expresando que "si bien al principio, fue una situación triste y shockeante , cuando empecé el tratamiento estuvieron desde el día uno apoyándome".

Noelia: "Me costó mucho contarle a los demás. Me sentía juzgada y lo primero que se me venía a la cabeza en el momento era que me vieran como una "nena caprichosa que lo único que quiere es ser flaca".