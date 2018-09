Cómo afrontar las crisis económicas según el signo solar

Todos tenemos recursos que tienen que ver con nuestro sistema de valores: que están en el desarrollo de habilidades y talentos naturales que poseemos; si nos conectamos naturalmente con ellos podemos sobrevivir ante las crisis, que están movilizando al mundo financiero de nuestro país y del mundo.

Desde la posición solar, haré una orientación, hacia dónde dirigirse: que posee cada signo naturalmente como capacidades y recursos para sostener un modo de ingreso, la capacidad en lo laboral, la forma que exteriorizar la imagen hacia afuera, socialmente hablando es parte de proyectar los recursos que se posee.

El dinero y la materialización es lo más bajo, denso, para llegar a materializar, realizar, necesitamos tener clara la mente y las ideas, unirlas a un sentimiento que nos de ánimo positivo, accionando desde una gran fe, confiar que estamos unidos a lo divino espiritual, para el logro de lo que se desea materializar, sabiendo que hay talentos individuales, recursos que tiene la personalidad.

Les recuerdo que la carta natal por hora y lugar de nacimiento hace más precisa la interpretación orientativa y de un modo personalizado.

ARIES

El impulso y la energía siempre presente en Aries es su mayor recurso, necesita poner esa energía e impulso en un orden constante, detallar cómo es tu trabajo, exteriorizarlo en los lugares donde la estructura sea fija y su rapidez en acción acelere el fluir de ese lugar. La relación que tengas con tu padre influye en los miedos que tienes y solo generas enojo, frustración cuando no sigues reglas, la estrategia esta en valorar tu valentía y vencer obstáculos sin pelear, mostrando tu fortaleza y acción intuitiva en el momento justo, en el lugar apropiado. Creé en vos y valorá tus talentos.

TAURO

Sabés valorar todo lo que está en su alcance, sabes cómo estar cómodo y satisfecho. Tauro es el rey de los sentidos, allí está la gran capacidad, saber dar placer a los cinco sentidos, te coloca en un gran degustador de lo exquisito, de lo visualmente agradable, lo que el olfato y tacto puedan disfrutar pueden ser señal de tus talentos. Tenés que encontrar el modo de expresar y mostrar atrayendo relaciones que te vinculen, creando nuevos sistemas que muestren los placeres de la vida. También está la capacidad encontrar formatos para aminorar situaciones de dolor físico o psicológico. El orden en los gastos y la capacidad de ahorro es el talento más potente taurino, ponelo en practica y enseña a otros.

GEMINIS

Dueños de toda la información, la conexión con las noticias, esto es tu mejor talento. En exceso, la exagerada información, puede inclinarte a aceptar todas las noticias negativas y catastróficas como reales. Si te conectas con tu amplia cantidad de relaciones y amigos, usarás la conexión, planeando estratégicamente modos solidarios de ayuda o de búsquedas inteligentes a los problemas sociales, económicos. Desarrollando nuevos métodos de ventas, unificando tipos de productos comunes; donde el gasto sea entre muchos y se pueda diversificar a través de contactos comunes. Gracias a la comunicación y movimiento existe la solidaridad, el intercambio, el fluir del comercio y la expansión de los pueblos, en estas áreas Géminis puede hacer magia.

CÁNCER

Saber contener, dar espacios de afecto y compartir son los recursos y talentos de los cancerianos. Encontrar la fuerza de liderazgo, organizando, los movimientos a seguir en compañía de los integrantes de la familia, vecinos. Hay un sentido de visión, que nace desde sentimientos instintivos, buscando la mejora del grupo familiar, esta fuerza de tu sentir te guiara para salir de los momentos difíciles; el saber dirigirse hacia nuevas búsquedas, cambiar el lugar de vivir o proyectarse hacia el exterior son caminos alternativos, que podés valorar para mantener el bienestar de todos los que amás.

LEO

Héroe por naturaleza, tu accionar nace desde el corazón magnánimo. Estos son tus recursos, tus talentos. Dirigir la mirada a las herramientas que están a mano, detallando con estrategia, persistencia y constancia, salís adelante y lográs la admiración de los que terminan siguiéndote en los caminos que marcás. Centrate en eso que te apasiona, allí podés crear y organizar una fuente de trabajo para vos y para otros logrando expandir el sentido de creatividad donde la individualidad de cada persona es benéfica para muchos. Tu postura de linaje y templanza ayuda a muchos a insistir en la búsqueda de la mejor salida heroica.

VIRGO

Estar atento a los detalles, a lo que falta, o es necesario les sirve a los grandes proyectos y vos tenés esa capacidad de dar en el detalle exacto. En los grandes proyectos sos pieza clave, con amabilidad y equilibrio podés ser la persona que se necesita siempre. Mostrá y expresa lo que tenés para dar, no tenés que ser perfecto, solo ofrecer ese servicio que solo vos conocés y que por calidad y eficiencia será útil para muchos. La sencillez, la brevedad y eficiencia son talentos que definen a los virginianos en los momentos de crisis. Tenés capacidad para que dos posibilidades unificardas en una, se conviertan en un nuevo producto.

LIBRA

El arte de la belleza y equilibrio nace naturalmente en tu forma de expresarte sea cual sea el medio que vos elijas, son estos tus talentos y recursos a la hora de estar en conflicto donde te tenés que dirigir, para recibir lo que necesitás para vivir. Tu profundidad en los valores, además, del sentido de justicia y equidad, te relaciona con el afecto de muchas personas en una misma proyección, para crear con diplomacia, creatividad y equilibrio un bienestar común con quienes te asocias. El encuentro con la pareja y socios es el espacio que potencia todas tus capacidades y talentos. Te potencia el sostén afectivo en el que hayas desarrollado tu infancia.

ESCORPIO

El mundo de Escorpio siempre está teñido de una visión profunda, que lo hace un buceador natural en las vivencias más intensas del genero humano. Es el talento de Escorpio salir airoso de las intensas profundidades emocionales y fuertes crisis. “Lo que no mata fortalece” frase célebre que encaja en este signo. Si te diriges a vivenciar tus experiencias como aprendizajes filosóficos profundos, re armando y reciclando todo aquello que para otros no ven la utilidad encontraras un modo de vida nuevo. Tu visión es de ayuda a muchos, calmando el miedo a las dificultades, dando una mirada profunda que puede ser un gran consejero. Uniéndote a otros sabiendo encontrar lo que brilla en los momentos difíciles, poné atención, sentí que necesitan los demás, para salir de sus conflictos, desde allí puedés recibir lo que necesitás.



SAGITARIO

Hacia dónde va la mirada de Sagitario es la dirección de lo más lejano y verdadero. Tus recursos de visionario intuitivo, saben seguir la ley y contra ley para armar proyectos logísticos, amplios y expansivos. No te detengas en el pesimismo circundante, tampoco niegues la realidad, solo apuntá a ver dónde está la salida que otros no ven por su estreches mental. Te guía la fortaleza de tu alma para no rendirte, sabé sacrificar pequeños placeres, uní la acción de muchos que buscan la verdad más allá de lo dificultoso. Observá qué lugares no están conquistados, o no son conocidos, atrevete a la aventura de crear vida donde no existe nada, tu creencia y fe es tu mejor herramienta para llegar a donde tu destino te lleva, a donde te lo merecés.

CAPRICORNIO

El sentido real de la vida, la sabiduría de ubicar, dónde están las dificultades, cómo vencer todo obstáculo, con paciencia y constancia esta en los capricornianos. Estos son sus grandes recursos y talentos. Hay capacidades creativas que las despiertan, aquellos con quienes desarrollas tu trabajo y profesión. Este momento de crisis real, necesitan tu mirada creativa, planeando proyectos que con el tiempo den los resultados esperados en tu ámbito. Observá cómo hacer movimientos rápidos, comunicándote y asociándote a los que puedan complementar tu capacidad de ejecución delegando a quiénes mejor te asistan. Tu estrategia de avanzar en pequeños pasos y seguro en cada movimiento te piden un tiempo de pausa hasta el próximo movimiento. Sentir no te quita capacidades, al contrario, te amplia y complementa, en tu sabia capacidad ejecutiva.

ACUARIO

La inconformidad de Acuario es la natural forma de crear nuevos sistemas que cambien las estructuras antiguas que caducan con el tiempo por su desgaste y por que los ciclos de la vida, cuando tienen que avanzar para evolución y bien general, deben transformarse. Los recursos y talentos de este signo son rebelarse a lo viejo y buscar el cambio creativo, agruparse con los que tienen la misma idea de cambio. El mundo de las nuevas ideas necesita tener en cuenta que este cambio sea para todos un bien común, si es para pocos, fracasa, cae por su propio peso. Ideas creativas con sentido de transformación profunda es el camino a seguir. Escuchá el sentir de muchos, el pedido de quienes sienten la falta de satisfacción en estos procesos de cambios. Puedes renovar nuevos modos de producir y establecer un ambiente de satisfacción para todos, que te dará la oportunidad de cumplir con esas ideas renovadoras que están en tu mente.

PISCIS

El sentido profundo de entrega al bien de la humanidad es de gran utilidad cuando se define en una acción directa y segura, si solo queda atrapado en el sufrir de todos los que soportan el peso de los conflictos sociales, te quedas inmóvil y no cumples con tu gran sentido de evolución. El talento y gran recurso de Piscis está en ese sentir absoluto de compasión, amor trascendental y divino, manifestado en una forma de conexión espiritual o de arte. Dirigirse con ese sentir a poner en acción la capacidad de compromiso con los otros, tú tienes esa visión del corazón, del alma, que viene a proponer sacrificios entre todos, dando lo mejor cada cual y convirtiendo toda una masa y una red que pueda crear sistemas de ayuda social. Sentí y manifestá creativamente ese sentimiento, en el camino del arte y/o de la espiritualidad, se puede unir, dando lo que las estructuras sociales no pueden.