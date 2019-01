+ 40: para mujeres que aún siguen soñando y que nunca han dejado de creer

Ha llegado el espacio perfecto para todas nosotras, un espacio donde podrán encontrar todo aquello que nos interesa desde un enfoque actual, profesional y dinámico dedicado exclusivamente a nosotras.

Son muchas las situaciones a las que hemos tenido que adaptarnos y que, creativamente hemos sabido llevar adelante, bien sabemos que de niñas se nos inculcaron un montón de “reglas” que debíamos seguir si queríamos una vida “exitosa” pero, ¿que sucedió con todas esas creencias que nos cargaron en las espaldas llenas de mandatos y lineamientos? Nos la tuvimos que sacar para adaptarnos a esta nueva era y a su cambio de paradigma.

Rosana Conte +40

Crecimos escuchando que el hombre de la casa era el “jefe de familia“ el que se sentaba en la cabecera de la mesa, vimos como el primer plato de comida se le servía a él y nuestra madre era la última en sentarse después de haber servido a toda su familia, crecimos viendo como el hombre era quien tomaba todas las decisiones, se nos dijo que era él quien nos protegería, ¿alguna de ustedes imagina su madre cambiando la rueda del auto tras haber pintado? ¿O hablando con el obrero que hacía las obras de reparación en casa? O llevando el auto al mecánico para repararlo? O 1000 situaciones más que les podría describir, ustedes saben bien a lo que me refiero.

Todo eso que aprendimos hoy no existe, es obsoleto, atrasa, como dicen los millennials.

¿Y hoy? Hoy eso quedó atrás. Crecimos creyendo que hoy todo seguiría igual que en esa época y oh sorpresa. Las cosas cambiaron radicalmente, estemos casadas o no, estemos solas o no, nosotras hoy asumimos roles que cuando éramos niñas era impensado ser asumidos por una mujer. Muchas siguieron carreras universitarias y hoy son independientes, muchas otras no lo hicieron y salieron a la calle a aprender este oficio de ser una mujer independiente y capaz de aportar a su hogar en la misma medida que su esposo en caso de tenerlo o de solventarlo en caso de que no.

Y esto que cuento no es para culpar a nuestras madres, abuelas, bisabuelas y todas aquellas mujeres para atrás... Porque gracias a ellas estamos acá, gracias a que todas ellas vivieron situaciones que las incomodaban es que hoy las +40 estamos acá, lindas, independientes, poderosas, ocupando lugares y haciendo cosas que nuestras madres y abuelas ni siquiera soñaron ocupar.

Está claro que nuestra generación es privilegiada en muchos aspectos, hemos vivido cambios vertiginosos, hemos tenido que aprenderlos y hemos sabido adaptarnos con gran pericia, pensar que nacimos escuchando que a los 30 si no eras esposa y madre eras un fracaso, que a los +40 ya estabas casi “retirada”, empezabas a cambiar tu look porque tenías que empezar a verte como una señora madura, nada de pelo largo, nada usar prendas inapropiadas, esas que hoy por hoy tanto tu hija de 20 como vos pueden usar, olvídate de empezar a estudiar, empezar un emprendimiento (palabra nueva que adoptamos), ir al gym, flamenco, formar parte de un grupo de corredores, agarrar una súper bici y salir para ponerte más linda pero para vos... Para vos . Todo era para el otro, para tu esposo, tus hijos, tu casa y vos siempre relegada, las + 40 solo podían esperar la llegada de la menopausia y envejecer como “Dios mandaba”.

Si, somos una generación privilegiada, testigos de la transición entre lo análogo y lo digital, la generación del divorcio, del preservativo, de las madres solteras, la generación que comenzó la lucha por la equidad e igualdad, la generación de Madonna, de Michael Jackson, la que vio el primer video clip, la de MTV.

Somos la última generación en disfrutar de la libertad de jugar en la calle, de tomar agua de la manguera, de no usar bloqueador, de hablar con extraños. Somos la generación que tiro el muro de Berlín, que ha luchado contra la reprensión, somos la generación que ha creado el cambio, creativa, que ha vivido en crisis pero nunca se derrota, que encuentra siempre soluciones y si no las tiene las crea. Pertenecemos a la generación que aún respeta a sus mayores, que aprende de ellos, somos la que vimos Flashdance, Footloose, Dirty Dancing, La historia sin fin, Laberinto. La qué pasó de la tele en blanco y negro a la de color, la del Atari.

Pertenecemos a la generación que creó la cultura del fitness, de la conciencia ecológica. Imaginen ustedes por todos los cambios que hemos pasado, todo aquello que nos enseñaron de niñas como el camino a seguir y que en nuestra adolescencia ya empezó a parecernos equivocado, y que en nuestra juventud tuvimos que aprender que no era lo que queríamos para luego en nuestros +40 aprender a desterrarlo de nuestras mentes y corazones para volver a empezar...

Somos una generación feliz, la que aún a sus 40 sigue soñando y que nunca ha dejado de creer.

+40 de la mano de Rosana Conte

Te invitamos a ser parte de esta sección a partir de hoy y todos los domingos de la mano de Rosana Conte.

Rosana es mamá y está a punto de recibirse de Licenciada en Marketing, especializada en comunicación de imagen descubrió su vocación en el mundo femenino a partir de su carrera como modelo.

"Darle tips a las mujeres para que se vean más lindas, más empoderadas es lo que me mueve a iniciar esta sección", contó la columnista.

Además resaltó su pasión por la creatividad. "Me siento una mujer creativa y eso es fundamental para ir adaptandote a todas las vicisitudes de la vida", concluyó.