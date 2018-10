Crean un robot vitivinicultor 500 veces más eficaz que el hombre

En el ámbito agrícola, la cosecha de la uva debe llevarse a cabo en su punto exacto de maduración pero, además, la planta necesita disponer de un aporte de agua adecuado durante su desarrollo para que el vino acabe teniendo las propiedades que demandan los consumidores.

El control de esos parámetros tan importantes para el vitivinicultor no suele hacerse en el campo debido a las complicaciones existentes y el elevado costo de las cámaras de presión que miden el potencial hídrico in situ. "Este hecho, impide que el agrónomo y el enólogo tengan acceso a información completa y fiable durante los ciclos de crecimiento y maduración de la vid, de forma regular y en tiempo real. De esta forma, la mayoría de los productores no utilizan datos que podrían ayudarles a optimizar el manejo de su viña y, en última instancia, a influir en la calidad del vino que producen", explica Francisco Rovira, director del Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para solucionar este déficit, un equipo de investigación europeo liderado por la UPV trabaja en un robot autónomo de monitorización de viñedos en el marco del proyecto Vinescout que multiplica por 500 la obtención de datos clave en la producción vitivinícola tradicional. El objetivo final es ayudar a los productores de vino a medir los parámetros clave del viñedo, incluida la disponibilidad de agua (estado del agua de la vid), la temperatura de la hoja/copa de la vid y el vigor de la planta.

Ahora, tras casi dos años de trabajo, el equipo ha presentado en Portugal el nuevo prototipo del proyecto, un robot que mejora notablemente las prestaciones de su antecesor.

DE 20 A 3.000 DATOS POR HORA

"Nuestro robot", destaca Rovira, coordinador del proyecto europeo, "permite un muestreo intensivo, pasando de 20 medidas por hora utilizando el método tradicional, a más de tres mil datos por hora sin que el usuario tenga que esforzarse para conseguir las medidas. Al final, el productor obtiene un mapa de su parcela con datos que le dan idea de cuándo activar el riego si dispone de él en ella, o de la fecha de la vendimia, así como de la distribución de las plantas más productivas de su viñedo".

Además de la UPV, participan en el proyecto el grupo de investigación Televitis de la Universidad de La Rioja, la compañía francesa Wall-Ye SARL, la británica Sundance Multiprocessor Technology Ltd, y la portuguesa Symington Family Estates. Fue precisamente en los viñedos de Quinta de Ataíde, propiedad de esta empresa lusa, donde se realizaron las pruebas del prototipo y la demostración oficial del segundo año del proyecto.

Fuente: vinetur.com