Los empleos más demandados en el Gran Mendoza y San Rafael

¿Las empresas que ofrecen trabajo logran su objetivo de contratar al personal que necesitan? Existe una relación entre la búsqueda o demanda laboral (tasa de búsqueda, definida como la relación entre la cantidad de puestos que conforman la demanda y el total de la dotación de personal de las empresas) y los puestos de trabajo no cubiertos (tasa de no cobertura, que mide el porcentaje de puestos de trabajo no cubiertos en relación al total de los puestos vacantes). A partir de esto surge lo siguiente: la relación entre tasa de búsqueda y tasa de no cobertura es 1,0 y 4,1 para profesionales, 0,6 y 6,9 para técnicos, 1,2 y 9,7 para operativos, y 3,1 y 0,5 para labores no calificadas. El dato, entonces, es que en el caso de las posiciones de índole técnicas, el 6,9% de los puestos vacantes quedó sin cubrir, mientras que, la tasa de no cobertura de las posiciones de carácter operativa fue del 9,7%.

Las siguientes imágenes de billetes tiene zonas interactivas con información del mercado laboral de Mendoza:

Empleados de servicios de apoyo a la producción representó el 12,3% de los puestos de trabajo dados de alta en el Gran Mendoza (12,5% en San Rafael); el 9,2% (Gran Mendoza) y 9,3% (San Rafael), para el rubro oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines; el 8,1% (Gran Mendoza) para agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos y el 6,5% (San Rafael) para operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y afines ; el 8,1% (Gran Mendoza) para peones agropecuarios y el 6,2% (San Rafael) para vendedores y demostradores de tiendas y almacenes; el 5,7% (Gran Mendoza) y 3,1% (San Rafael) para agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos; el 4,4% (Gran Mendoza) y 4,3% (San Rafael) para limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos; y el 3,0% (Mendoza); 3,8% (San Rafael) para el rubro mozos y taberneros, y el 3,2% (Gran Mendoza) y 3,1% (San Rafael) para oficinistas.

En el segundo trimestre de 2017 el desempleo en el Gran Mendoza era 3,7% y en la actualidad es 6,4%, mientras que la tasa de empleo pasó de 40,5% (2do trimestre de 2017) a 44,1% (3er trimestre de 2018). Este último es el indicador para saber qué porcentaje de trabajadores tienen empleo. Esto quiere decir que en el Gran Mendoza, 4 de cada 10 personas económicamente activas tienen empleo formal.

Según el último informe de Diagnóstico Laboral de Mendoza, del Ministerio de Producción y Trabajo, antes de la crisis de 2018, en un período comprendido entre el cuarto trimestre de 2016 y 2017, en el sector industrial se perdieron 1.160 puestos de trabajo (-2,5%). Las principales actividades afectadas fueron preparación de frutas (-8,5%), elaboración de vinos (-2,55) y fabricación de motores (-4,9%).