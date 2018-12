Zanella RZ3, las puertas a la velocidad

De diseño agresivo, tecnología de avanzada y gran desempeño. De eso hablamos cuando nos referimos a la Zanella RZ3. Es una moto que tiene un motor mediano, tirando a chico, pero con buena potencia y velocidad final.

Fabricada para llevar a un pasajero, pero ideal para cortarse solo, la RZ3 es la excusa perfecta para escaparse una mañana de domingo a encontrarnos con nosotros mismos, o bien, para usarla a diario, en lo cotidiano, haciendo valer su alta reacción y comodidad para andar en ciudad.

Hablamos de un motor de 292 centímetros cúbicos que entrega 29 hp, refrigerado por agua. Una caja de 6 velocidades con una sexta que no es una simple sobremarcha, sino que ayuda a estirar los últimos kilómetros para así acariciar los 150 km/h de velocidad final.

Los frenos, ambos a disco, nos llevan a cero en escasos metros. Además, la moto posee una buena autonomía con un tanque de 15 litros que nos permite recorrer casi 400 kilómetros.

Lo único que desentona, sorpresivamente, ya que no se condice con el resto de las prestaciones, es el motor a carburador lo cual, como es sabido, nos obliga a calentar con cebador en invierno y el consumo de combustible no es el más óptimo.

Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, el carburador deja la posibilidad de utilizar nafta súper, no incurrir en el gasto de la premium, sin generar ningún daño en la mecánica.

Todos estos datos llevados a la práctica y al rodar de la moto nos confirman lo que nos dispara su apariencia. La moto tiene una aceptable salida en baja, pero lo mejor lo entrega en altas revoluciones y en las marchas finales como cuarta, quinta y sexta.

Con un buen torque, nos permite acelerar sin necesitar rebaje para pasar a algún vehículo más allá de los 100 km/h.. No obstante, no hay que dejar de mencionar que su comportamiento en curvas no es el ideal. Por más movimiento corporal y de cintura que hagamos para acompañarla, la moto es un poco dura para cerrar una curva en ruta.

La RZ3 se ofrece negra, blanca y roja. Cualquiera de las tres opciones es muy bonita. Destacando, sobre todo, el cuadro en rojo, imitando a alguna marca consolidada en ese estilo. Le queda bien. Contrariamente al escape. Éste termina a la altura del pie derecho. Sí, bien abajo, casi sobre el suelo pero a la mitad de la moto, lo cual genera que, a veces, sintamos los gases cerca del tobillo y el ruido del motor, cerca del oído.

Los led están a la orden del día. Aparecen en la luz baja, luz trasera y en los giros que, además, están ubicados un poco más cercanos al suelo de lo normal y con un diseño muy minimalista. El tablero digital cumple con todo lo que un conductor quiere saber y, por si fuera poco, como es común en algunos modelos de Zanella, se dispone de un puerto USB a la izquierda del mismo.

A modo de conclusión, con sus pros y algunos contras, podemos decir que la RZ3 cierra una excelente opción para aquellos que deseen iniciarse en las motos de velocidad. Es que, por un precio accesible y económico, podemos aprender lo que se siente andar a 150 km/h. Y saber cómo se frena y cómo se dobla cuando el velocímetro llega a esos dígitos. Y recién ahí podremos pensar, quizá, en la hermana mayor de esta moto.

Ficha técnica

Motor: Monocilíndrico 4 T, 4 válvulas

Cilindrada: 292 cc

Potencia: 29 hp

Transmisión: 6 velocidades

Arranque: Eléctrico

Precio sugerido: 100.000 pesos finales

Dónde conseguirla: Panella Motos