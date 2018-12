Toyota ya fabrica una SW4 V6 en Zárate: ¿se viene la Hilux V6?

La novedad vino de uruguay, y rápidamente se confirmó en Argentina: Toyoya está produciendo en su planta de Zárate, provincial de Buenos Aires, una versión de SW4 con motor naftero V6 4.0 con Dual VVT-i de 235 cv de potencia, y caja automática de seis marchas.

Ese producto, inédito para el mercado argentino, se comenzará a comercializar en abril en Uruguay, según informó el sitio especializado Motorblog.

Según explicaron desde Toyota Argentina al sitio Autoblog, no está en los planes de la marca por el momento ofrecer esta motorización en el país. Sólo se exportará en volúmenes muy pequeños primero a Uruguay y luego a algunos países de Centroamérica. Incluso podría llegar a Brasil, para competir con la Chevrolet Trialblazer V6 que se vende en aquel mercado.

Pero pese a todas las aclaraciones y decisiones de comercio exterior que puede detallar Toyota, el año que viene, si todo sigue como estaba planeado, habrá en el mercado versiones V6 de algunas marcas competidoras de Toyota y que apuntarán a ofrecer productos mucho más potentes que las Hilux-SW4 que se venden en la actualidad.

Foto Autoblog.

Tal es el caso de la Mercedes Benz V6 que incluso se fabricará en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba. Al mismo tiempo, podría sumarse a la gama Ranger una con motor V6 (ya anunció que sumará la versión Raptor en el 2019), y VW, la única marca que hoy vende una Amarok con motor V6 y 224 cv de potencia, está analizando lanzar una versión aún más poderosa.

Y si bien no es el mismo segmento, no está de más recordar que Ford Argentina anunció la llegada de su pick up full size al país el año que viene: se trata de la mítica F-150.

Teniendo en cuenta estos datos y lo que se viene, no es descabellado pensar que Toyota pueda equipar a la SW4 que vende en el país y a sus Hilux con el motor naftero V6 que se ofrecerá en Uguguay en la Toyota Fortuner (así se llama la SW4) V6.

El impulsor ya lo utiliza Toyota en numerosos modelos, como por ejemplo Tundra, Tacoma, Land Cruiser, Hilux, FJ Cruiser y Lexus GX400.

Recordemos que Toyota sorprendió al mercado argentino hace apenas unas semanas al presentar la versión GR Sport de Hilux.

Al mismo tiempo, el mercado de las camionetas venía de presenciar el lanzamiento de la Nissan Frontier fabricada en Argentina.

Será cuestión de esperar un poco, pero el 2019, con todas las novedades que prometen las automotrices en el segmento de las pick up medianas, podría convertirse en el año de las chatas.