Todos los lanzamientos y novedades del mercado automotor en el 2019

Hemos explicado varias veces en este espacio que el año 2018 fue atípico desde donde se lo mire para el mercado automotor argentino. En realidad, la economía en general fue un desquicio, partiendo por una devaluación anual del peso de nada menos que 104,9% respecto al dólar. Una locura.

En ese contexto, el 2018 comenzó prometiendo ser récord de ventas, porque se venía de un gran 2017, pero en el segundo semestre, por la devaluación y la disparada de los precios, sumado a una recesión general, se registró el derrumbe de las ventas.

Con todo, las automotrices, terminales o no, ya han revelado qué pasará el año que viene, qué lanzamientos tienen preparados incluyendo rediseños de modelos existentes o la presentación de novedades.

En el 2018, cuando se esperaba año récord de ventas y que en Argentina se vendieran por primera vez en la historia un millón de autos los lanzamientos anunciaron fueron 111, aunque no todos se concretaron. Para el 2019 la cifra es casi idéntica, 107, aunque habrá que ver cuántos de éstos se concretan.

Gracias a los amigos de Autocosmos Argentina por un lado, y Autoblog por el otro, reconstruimos el listado de lanzamientos 2019.

Comencemos por el punteado por marcas, producido por Autocosmos:

Alfa Romeo

Acaba de lanzar en Argentina a los Giulia y Stelvio;, pero para 2019 se espera que aterrice en el país el deportivo 4C.

Audi

Nueva generación del A1, y el nuevo SUV de corte deportivo, el Q8 Sportback. En el mundo hay nuevas generaciones de A6 y A7 Sportback que seguramente lleguen al país durante 2019.

BMW

En marzo llega su principal modelo, el nuevo Serie 3 que llegará con 258 cv. Al sedán se sumarán en mayo las X4 M40i y X4 xDrive 30i. Para el segundo semestre, se espera la nueva generación del roadster Z4 y al nuevo GT, el Serie 8.

Chery

El Tiggo 7 llearía en el 2019. Se trata de su más reciente y destacado SUV con motor 1.5 litros turbo.

Chevrolet

Ha prometido 7 novedades, de las cuales ya se conoció la edición limitada Tracker Midnight, Además, se sabe que el Cruze va a recibir una actualización que oficialmente incluirá hotsport 4G. Habrá, también, quizás, Camaro con caja AT de 10 cambios y Equinox 2.0T, entre otros.

Changan

La marca china acaba de llegar al país con los SUV CS15 (chico) y CS75 (mediano) pero para el 2019 tiene previsto traer los CS75 4x4, CS35 Plus, además de Vans y Utilitarios.

Citröen

Hará foco en el festejo por su siglo incluyendo series especiales “100 años” para diversos modelos de la gama, especialmente de C3, C4 Cactus y C4 Lounge. El plato fuerte será hacia fines de año (o inicios de 2020) con el nuevo C5 Aircross, el SUV mediano de la marca.

DS

La marca de lujo del Grupo PSA planea traer a Argentina dos ediciones limitadas, los DS 3 Café racer RACER y DS 3 Performance Line para la primera mitad del año. En el segundo semestre llegará el segundo vehículo de la segunda generación de DS Automobiles, el DS 3 Crossback, presentado a nivel mundial en el Salón de París.

FIAT y Jeep

En el 2019 podría haber nuevas versiones de la Toro (¿1.8 manual? ¿2.4 4x4?), alguna actualización de gama Jeep Renegade como se vieron en el Salón de San Pablo y algunos ajustes en Compass. La marca dice que seguramente llegue la nueva FIAT Ducato. Y quizás veremos al nuevo Wrangler.

Ford

Acaba de lanzar la renovación de Mondeo y ya mostró las F-150 y F-150 Raptor que llegarían a las concesionarias hacia julio. En marzo el Focus dirá adiós y habrá nuevas versiones de gama de Ranger, como la Raptor, su versión deportiva. ¿Llegará el SUV Territory?

Honda

Terminó 2018 lanzando WR-V (especie de Fit cross) y para 2019 tiene en carpeta la renovación de su modelo estrella, la HR-V (hecho en Argentina).

Hyundai

La marca coreana decidió para el 2019 apuntar a productos más de nicho. Arrancamos con el Veloster Ultimate de 204 cv caja automática doble embrague (DCT) de 7 relaciones y equipamiento full. Sobre el mismo modelo, se destacará la llegada de la versión N, flamante brazo deportivo de la marca, que estira la potencia a 250 caballos y suma un chasis preparado para disfrutar en pista. Otra estrella será el Kona, SUV deportivo chico que vendrá en versión de 177 CV con tracción integral y mucho equipamiento.

Otras novedades de Hyundai para Argentina en 2019 son Tucson Turbo y TDi 2019 (primer trimestre) y se está estudiando para el segundo semestre la llegada del híbrido Ioniq, del nuevo Palisade (SUV grande para 8 plazas) y del Accent mexicano.

JAC

Otra marca china debutante en Argentina durante 2018 promete para el año próximo dos nuevos SUVs, los S4 (chico) y S7 de 3 filas de asientos.

KIA

La marca coreana nos traerá el restyling de Sportage y Carnival, modelos que a su vez sumaran nuevas versiones como la GT del SUV que viene a completar la línea deportiva junto con Sorento y Sportage. También en la marca hablan de una novedad importante para el último trimestre del 2019 ¿Niro? ¿Rio sedan? El nuevo Soul es el más probable.

Lexus

Luego de re-lanzar la marca en Argentina con los NX, GS e IS, en el 2019 vienen RC (coupé) IS (sedán más chico) y RX SUV mediano.

Lifan

La marca china ya está mostrando al nuevo M7, un MPV de 7 asientos estilo S-Max y anuncia un nuevo utilitario de 1,5 Toneladas.

Mercedes Benz

Se espera el rediseño del Clase C y el nuevo Clase A sedán que no será el reemplazo del CLA, modelo que tendrá su nueva generación más adelante. Sin embargo, la gran novedad de la marca llegará en la segunda mitad del año y será la Clase X, su pick-up producida en Argentina.

MINI

Traerá en la primera mitad del 2019 a los Cooper 3 puertas en versiones “común”, S y JCW, mientras que el 5 puertas recurrirá a las variantes Cooper y Cooper S.

Nissan

Si bien la marca lanzó este año a la Frontier producida en el país, iniciará el 2019 con el foco puesto en el nuevo Leaf, su modelo 100% eléctrico que se mostrará en el verano e iniciará la pre venta. También veremos las versiones de trabajo de la Frontier y un sutil rediseño en la X-Trail.

Peugeot

El plan 2019 de Peugeot Argentina es revalidar los últimos lanzamientos de la marca en el país con ofertas comerciales y animaciones de gama que incluyen a 208 y 2008. Las novedades más interesantes estarán en el nuevo Peugeot 508 y la Rifter (sucesora de la Partner) que llegarían apara fines del 2019 o inicios del 2020. La primera novedad será el esperado 308 S francés con más de 200 cv.

Renault

Tiene listo el lanzamiento de la Alaskan, su pick-up hermana de la Frontier y producida en la misma planta en Argentina. El 2019 podría traernos los Megane IV, más puntualmente la versión RS de corte deportivo. El que viene seguro es el Kwid Outsider, versión más aventurera del aventurero de los chicos.

Toyota

¿Yaris GR S y versión aventurera? Suenan fuerte especialmente luego de mostrarlos como concept en el Salón de San Pablo. La bomba sería la nueva generación del Corolla, o una fuerte actualización de la actual pero muy a fines del 2019.

Volkswagen

Traerá el T-Cross, nuevo SUV chico basado en la plataforma de Polo y Virtus y que este año tuvo su debut mundial. También tendremos el Vento GLi con 230 cv, caja DSG y suspensión trasera multibrazo, y la renovación Gol y Voyage siguiendo el estilo de Saveiro ¿Polo y Virtus GTS? Se mostraron como alternativa en el Salón de San pablo y podrían plasmarse con motor 1.4 TSi de 150 cv. La Tarok recién llegará en el 2020.

Ahora veamos el listado de modelos, según el sitio especializado Autoblog, con mayor detalle:

Agrale Marruá (restyling)

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo Stelvio QV

Audi A1 Mk2

Audi A6 Mk5

Audi A7 Sportback Mk2

Audi A8 Mk4

Audi Q7 E-Tron

Audi Q8

Baic D20

BMW Serie 3 (G20)

BMW Serie 8 Coupé

BMW X4

BMW X5

BMW Z4

Borgward BX7

Borgward BX8

BYD e5

Changan CS35 Plus

Changan CX70

Changan CS75 4×4

Changan Star5

Chevrolet Onix II

Chevrolet Cruze (restyling)

Chevrolet Equinox 2.0 Turbo AT9 AWD

Chery Tiggo7

Citroën C5 Aircross

DS 3 Crossback

FAW (utilitarios)

Ferrari 488 Pista (foto principal)

Ferrari GTC4 Lusso

Ferrari Portofino

Fiat Argo Adventure

Fiat Ducato

Fiat Toro (versión base)

Fiat Toro Ranch

Ford F150

Ford F150 Raptor

Ford Mondeo Hybrid

Ford Mustang (restyling)

Ford Ranger (restyling)

Ford Ranger Raptor

Honda HR-V (restyling)

Hyundai New Accent

Hyundai Ioniq Hybrid

Hyundai Kona

Hyundai Palisade

Hyundai New Santa Fe

Hyundai Tucson (restyling turbodiesel y turbonafta)

Hyundai Veloster N

Isuzu D-Max

Jaguar e-Pace

Jeep Compass Trailhawk

Jeep Renegade (restyling)

Jeep Wrangler JL

Kia Carnival AT8

Kia Cerato V

Kia Sportage AT8

Kia Rio Sedán

Lexus IS

Lexus ES

Lexus RC Coupé

Lexus UX

Lexus RX

Lifan M7

Lifan Foison 1 Tonelada

Maserati Levante GTS

Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG GT 4 Puertas

Mercedes-Benz Clase A Sedán

Mercedes-Benz Clase C (restyling)

Mercedes-Benz Clase G

Mercedes-Benz Clase GLE

Mercedes-Benz Clase X

Mitsubishi L200 (restyling)

Nissan Frontier S 2.3 turbodiesel (argentina)

Nissan Frontier SE 2.3 biturbodiesel (argentina)

Nissan Leaf

Nissan X-Trail (restyling)

Peugeot 308 S GT

Peugeot 508

Peugeot Rifter

Porsche 911 (992)

Porsche 911 Speedster

Porsche 718 Boxster Spyder

Porsche 718 Cayman GT4

Porsche Macan (restyling)

Porsche Panamera Sport Turismo

Renault Alaskan

Renault Mégane IV RS

Renault Kwid Outsider

Renault Sandero/Logan (restyling)

Subaru All-New Forester

Subaru WRX Manual

Subaru STi

Suzuki Jimny

SWM X7

Toyota C-HR

Toyota Hilux V6

Toyota Rav4

Volkswagen Amarok V6 258cv

Volkswagen Gol (restyling)

Volkswagen Voyage (restyling)

Volkswagen Up! (restyling)

Volkswagen Tiguan AllSpace 2.0 TDi 4Motion

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Vento GLi