Test al robusto SUV chino Lifan X70

Probamos el crossovers Lifan X70. Se trata nada menos que del SUV más costoso que vende la marca china en Argentina desde mediados del año pasado, y lo testeamos gracias a los amigos de Limotors, concesionario oficial Lifan en Mendoza.

Y arrancamos por el diseño, porque nos gustó. Es logrado, tiene estilo propio y no desentona, es decir, no se ve como anticuado o arriesgadamente moderno. Es una especie de clásico del segmento, con interesantes dimensiones, altura y llantas de 18', que le quedan muy bien por cierto. La parrilla es cromada y enorme, pero lo más interesante es el lateral, con detalles en cromado y pronunciada caída hacia la cola.

Respecto al interior, hay materiales mejorales, pero nada desentona. La posición de manejo se encuentra fácilmente y da seguirdad su altura y el enorme capot que se ve desde el puesto de mando.

El confort de marcha es correcto para este tipo de vehículos. No es para hacerse el Fangio pero tampoco le pesa "la cola". Hablando de cómo se mueve, lo hace gracias a un motor naftero de 2 litros y 140 cv de potencia, con 185 nm de par, todo asociado, en el caso de la unidad que probamos, a una caja CVT de 6 marchas. Nos pareció un poco lenta la caja, pero teniendo en cuenta el tamaño del vehículo y para lo que está pensado, cumple. Igual, tiene modo S (de Sport).

El tablero es más bien modesto, pero de fácil lectura. Tiene una completa computadora de a bordo entre dos marcadores de aguja. Nos pareció atractiva la pantalla central, con la que se comanda el equipo multimedia, pero lamentablemete no ofrece GPS nativo, no obstante se pueden espejar celulares. El climatizador es súper eficiente, aunque no es automático.

Párrafo aparte, aplausos, medalla y beso a las plazas traseras. Realmente enormes, sorprendentemente espaciosas y cómodas. Tres adultos de gran porte pueden acomodarse sin problemas y el espacio para piernas y pies sobra por todos lados. Gran punto a favor de la X70.

El baúl es correcto para el segmento, con buena capacidad y una boca de carga muy amplia.

Si hablamos del desempeño dinámico, en la ciudad la X70 se mueve muy bien, es confortable, hay potencia cuando se la necesita, es fácil de estacional (tiene cámara trasera y sensores de proximidad) y la dirección es suave. En ruta se destaca, trasmite seguridad y, cuando logramos una velocidad crucero adecuada, va serena.

También, y como solemos hacer, hicimos varios kilómetros por caminos de tierra en mal estado. Se bancó bien el castigo. Dentro del habitáculo poco trasmite a los ocupantes y no da muestras de malos encastres o quejidos por el estado del camino.

En conclusión, para quien busca una SUV compacta, es una interesante opción, más teniendo en cuenta que el concesionario local tiene taller propio. Asimismo, el precio es atractivo: sale 903.000 pesos más gastos. De todas maneras, y como insistimos en este especio, lo mejor que se puede hacer con un vehículo novedoso de una marca que tiene poca historia en el país es ir y probarlo, y analizar si se adapta a nuestras necesidades.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 2.0

Potencia: 140 cv

Torque: 185 nm

Consumo mixto: 8,4 litros/100 Km

Precio: 903.000 pesos (la versión automática más gastos)

Dónde encontrarlo: Limotors