Nueva imagen, nueva trompa: probamos la Toyota Hilux 2019

Con nueva trompa, la Toyota Hilux encara un 2019 que se prevé muy complejo, primero por la difícil situación del mercado automotor pero además y sobre todo porque se espera que las nuevas competidoras del segmento le apunte con todo a la líder indiscutida, es decir la probada y confiable pick up mediana de la marca japonesa, fabricada en la planta bonaerense de Zárate.

Justamente los cambios no son profundos, sino todo lo contrario. Se trata de retoques estéticos experiores, como digimos principalemente en la trompa, en las llantas, en algunas gráficas del tablero y en los tapizados.

La Hilux 2019 y su nueva trompa.

Teniendo en cuenta que no hay grandes cambios mecánicos, el que realizamos con la Hilux 2019 no fue un test, sino más bien una prueba urbana y por algunos caminos de tierra y piedra. Aprovechamos para sacarle las fotos y hacer los videos que acompañar esta nota, y además pudimos comprobar que el cambio no pasa desapercibido. Varios conductores y transeúntes se sorprendían ante la nueva trompa. con una estética bastante parecida a otros modelos de Toyota que no se comercializan en el país, como la full size Tundra.

El instrumental, con algunos retoques.

Otra cuestión a destacar es que el restyling es exclusivo para las versiones tope de gama, es decir las versiones SRX (la que probamos), SRV y SR.

Como mencionamos, no hay cambios respecto a la motorización de la gama. La Hilux sigue ofreciendo los motores 2.4 turbodiesel (150 cv y 400 Nm) y 2.8 turbodiesel (177 cv y 420 Nm con caja manual o 450 Nm con caja automática); y las cajas seguirán siendo manual o automática, ambas de seis marchas. Asimismo, se seguirá ofreciendo tracción trasera o a las cuatro ruedas, con reductora y bloqueo de diferencial.

A su vez, respecto a cuestiones técnicas y mecánicas, ahora la Hilux trae la posibilidad de activar manualmente el filtro de partículas DPF, hasta ahora sólo de accionamiento automático. Teniendo en cuenta los problemas que presentó la FIAT Toro con este dispositivo, es que Toyota hizo algunas aclaraciones.

Según le explicó el Bernardo Fernández Paz, director de Servicios al Cliente de Toyota Argentina, al sitio especializado Autoblog, "el sistema DPF de la Hilux 2019 es esencialmente el mismo al de la Hilux 2018: para ambas el proceso de regeneración se realiza de manera automática. El usuario no tiene necesidad de iniciar el proceso. La única diferencia para la Hilux 2019 es que cuenta con opción adicional de regeneración manual. Es aplicable únicamente y extraordinariamente para aquellos casos en donde el sistema no ha podido regenerar de manera automática, porque no se dieron las condiciones de temperatura, tiempo de uso, etcétera. Únicamente, en estos casos excepcionales, el vehículo da aviso al usuario que hay disponible una regeneración manual".

Los competidores de peso que se vienen

En relación al 2019 movido que se viene, además del mal fin de año que se espera por la devaluación, crisis y recesión imperantes, se espera un año con crecimiento nulo de la economía, lo que de todas formas va a impactar en el mercado automotriz.

Pero además, Toyota se prepara para el desembarco de tres competidoras de peso, todas fabricadas en el país. Ya está en plena producción la Nissan Frontier, y antes de fin de año se espera que comience la fabricación de la pick up Mercedes Benz Clase X. Y el año que viene, más precisamente en el primer trimestre, se comenzará con la producción de la Renault Alaskan.

En el caso de la Nissan y la Renault, se prevén ventas por unas 10.000 unidades al año, muy lejos de las más de 30.000 que vende Toyota. Pero Mercedes prevé una venta mucho más voluminosa, de unas 22.000 camionetas para el 2019, es decir que apuntará a quedarse con el segundo puesto en ventas, que hoy ocupa la VW Amarok, e ir creciendo con la Hilux entre ceja y ceja.