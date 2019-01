Los chinos la tienen clara: en el 2019 presentarán 11 modelos de SUVs

Si bien les está costando hacer pie en un país muy inestable económicamente como Argentina y el año pasado apenas lograron 1,2% del mercado, las marcas chinas -y sus importadores- arremeterán este 2019 con una catarata de lanzamientos.

Y no serán prsesentaciones de cualquier vehículo, sino de SUVs, o camionetas urbanas, el tipo de auto favorito en el mundo y también en nuestro país.

Van a ser nada menos que 11 los nuevos modelos de SUVs que se comenzarán a vender en nuestro mercado en los próximos días.

El sitio TN Autos, realizó un listado con el detalle de cada modelo. Nos concentraremos en los que podrán consegirse en Mendoza (que no son todos).

La marca china con más historia en Argentina traerá dos nuevos modelos. Hablamos de Chery, que ya comercializa el Tiggo 2 (ver test), el Tiggo 3 y el Tiggo 5 (ver test), tres SUVs que compiten en diferentes segmentos.

A su portfolio, Chery agregará el Tiggo 4 y el Tiggo 7. En el primer caso, se trata de una camioneta urbana chica, que podría ofrecer motorizaciones 1.5 turbo de 145 cv o 2.0 de 121 cv, con caja manual de 5 marchas o automática CVT.

Chery Tiggo 4.

En el caso del Tiggo 7, se trata de un SUV mediano con motor naftero turno de 1.5 litros y 150 cv, con caja CVT. En Mendoza, Chery tiene concesionario oficial, Chery Cuyo.

Chery Tiggo 7.

La prestigiosa Geely (propietaria nada menos que de Volvo), apostará por dos nuevos modelos, que prometen reafirmar la destacada calidad y prestaciones de, por ejemplo, el SUV Emgrand X7 Sport, probado por Mdz Autos.

Se trata del X3, para el segmento B, el más peleado del mercado, que podría ofrecer motor de 1.5 litros naftero y 112 cv.

Geely X3.

Por otro lado, también Geely comenzaría a ofrecer el SW11, un SUV del segmento C con motor turbo naftero de 1.6 litros de 160 cv y caja automática de 7 marchas. Ah, este modelo, según informó la marca, fue diseñado por Volvo en Suecia. En la provincia, el agente oficial Geely es Costa Motors.

Geely XS11.

Haval también ampliará su oferta de SUVs, que hoy contempla la H1 (ver test), H2 y la H6 Coupé.

En este caso será uno el modelo novedoso: el Haval F7. Se trata de una camioneta urbana mediana con motores turbo de 1.5 litros de 169 cv o de 2.0 litros de 197 cv, asociados a cajas manuales de seis marchas o automáticas de siete. La tracción puede ser simple o integral. En Mendoza, el concesionario oficial Haval es Nihao.

Haval F7.

También JAC va a aumentar la oferta de su línea de SUVs, que hoy ofrece tres alternativas: la S2 (ver test), S3 y S5. Ahora sumará dos más, por un lado la S7, muy amplia, con tres filas de asientos y homologada para 7 pasajeros.

JAC S7.

Además, incorporará a su lista de productos la S4, por debajo de la S7 y de la S5, en otros mercados ofrece motores 1.6 litros y 120 cv o 1.5 litros turbo de 150 cv, con la opción de caja manual de 5 marchas o automática CVT. En nuestra provincial, el agente oficial de JAC es Nihuil Motor.

JAC S4.

Por último, haremos un repaso de los modelos que la marca Changan traerá al país, no obstante en Mendoza no tenemos concesionario oficial de la marca, importada al país por el grupo Car One. En este caso llegarán 4 modelos: el CS35 Plus, el CS55, el CS75 4WD y el CX70.

Como queda claro, no sólo las marcas familiares para nosotros apuestan casi todo a los SUVs, sino que harán lo propio las recién llegadas, estructurando una amplísima oferta de este tipo de vehiculos, hoy, el que más crece en ventas en el mundo.