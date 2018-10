Las ventas de autos usados cayeron 11,8% en septiembre en el país

El panorama del mercado del usado no ha cambiado, y todo indica que hasta diciembre, las ventas caerán en relación al 2017.

El último informe de la CCA (Cámara del Comercio Automotor), da cuenta de que en septiembre pasado se vendieron 11,8% menos de vehículos usados que en el mismo mes del 2017. Asimismo, el acumulado anual enero-septiembre del 2018 sigue dando positivo por sobre los mismos 9 meses del 2017: 2,87% de suma. Esto se explica por un gran primer semestre, ya que en junio comenzó la tendencia negativa.

En números netos, en septiembre del 2018 se comercializaron en el país 141.618 autos usados frente a los 160.561 del mismo mes del 2017. En comparación con agosto, la caída es de 12,44% .

En Mendoza, en el acumulado enero-septiembre 2018 se vendieron más autos usados que en el mismo lapso del 2017. La suba fue de 7,78%, aunque se va a achicando el margen positivo, ya que en el periodo enero-agosto había sido de 10,5% respecto al mismo periodo del año pasado.

Si comparamos mes contra mes, la retracción en el mercado del usado mendocino en septiembre fue de 10,7%.

Alberto Príncipe, titular de la CCA, hizo un análisis de los datos al afirma: "La baja de casi 12% en septiembre no se ha profundizado debido a que el mercado de autos usados todavía no absorbió en su totalidad el aumento sufrido por los 0km. Por lo tanto, hoy es la mejor opción de compra. De todas maneras, la situación después de la devaluación es doblemente crítica. El auto es dólar. Ya se hace casi imposible sostener los empleos dentro del sector. Esto es paulatino pero sistemático. Los mensajes del Gobierno no alientan a la esperanza". Y agrega: "Aspiramos a la resistencia dentro de lo posible para estos activos".

Las concesionarias de usados mendocinas han planteado agresivas campañas de promoción y beneficios entendiendo que los autos 0Km y los usados se han separado mucho respecto a sus precios.

Al mismo tiempo, las agencias oficiales locales ofrecen también muchos beneficios para que el potencial comprador decida dar el paso y, en un contexto complejo y de incertidumbre generalizada, dé el paso y adquiera un 0Km.

Top 10 de los más vendidos a nivel nacional

Volkswagen Gol/Gol Trend 9.838 unidades

Chevrolet Corsa/Classic 6.171

Renault Clio 4.404

Toyota Hilux 3.819

Fiat Palio 3.610

Ford Fiesta 3.508

Ford EcoSport 3.288

Ford Ranger 2.846

Ford Focus 2.771

Renault Kangoo 2.712

En Mendoza estos fueron los vehículos más vendidos en setiembre

Volkswagen Gol/Gol Trend 509 unidades

Chevrolet Corsa/Classic 358

Toyota Hilux 259

Fiat Palio 230

Renault Clio 210

Ford Fiesta 199

Fiat Uno 179

Ford Ranger 165

Ford EcoSport 165

Peugeot 207 157