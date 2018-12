Ford Ka 2019: confiable, agradable y económico

El Ka es un clásico, Ya vamos por la cuarta generación y parece no tocar aún su techo. Es que se trata de un auto confiable, instalado, de una marca que da garantías como es Ford. A su vez, cada rediseño o actualización lo pone a tiro de cualquier consumidor que busque un vehículo citadino que sea agradable de manejar y además atractivo.

Así, en un párrafo, ya describimos lo que nos gustó del Ka, que probamos por gentileza de Ford Goldstein. Lo anduvimos bastante por la ciudad, algo de ruta y para despuntar el vicio lo hicimos andar por algún deteriorado camino de tierra, con la idea de comprobar la robustez estructural.

Este restyling del hatchback y sedán del Segmento B (chico) viene a ocupar el lugar del Ka de tercera generación que se vendía desde marzo del 2016. En este caso, una de las novedades más interesantes es que sumó, como otros fabricantes, una versión aventurera, la cual probamos brevemente hace unos meses. Viene importado desde Brasil.

En el apartado mecánico hay una novedad trascendente: toda la gama Ka 2019 incorpora el motor que adoptó en el 2017 la versión de entrada a gama de la EcoSport, un tres cilindros 1.5 litros, 12v y distribución variable que tiene una potencia de 123 cv y 151 nm de torque. Asimismo, el Ka 2019 ofrece dos nuevas cajas: una automática 6F15 (con convertidor de par y seis marchas) y manual MX65 (cinco velocidades). Siempre la tracción es delantera.

Ahora sí, vamos a las sensaciones. Lo primeros que nos dijeron en Goldstein es que pusiéramos la atención en el motor, por los 3 cilindros y cómo reacciona en ciudad, además del consumo.

Sin dudas el motor funciona a la perfección, incluso con los tres cilindros y los 123 caballos, supera en potencia al de 4 cilindros anterior (105 cv). Se nota que el Ka tiene reacción, potencia, que responde y responde muy bien. A su vez, la caja manual se porta de maravillas, por lo que incluso podemos hacernos los apurados y exigir un poco al Ka.

Saliendo del tránsito pesado, el vehículo cumple, aunque hay que tener en cuenta que no está diseñado para hazañas de miles de kilómetros. Sí nos gustó en caminos de tierra o ripio, porque no hace ruido a nada, no se queda, no cruje, y no se sienten plásticos sueltos.

Si hablamos de la habitabilidad, está bien para su tamaño. Las plazas delanteras son correctas y las traseras justas pero no incómodas. El baúl es, lógicamente, chico.

Frente al volante, encontraremos una posición de manejo adecuada y un tablero con tres ajugas, correcto pero un poco chico. Respecto a los meteriales, todos son rústicos pero de agradable tacto, como el volante, las perillas, los comandos de la climatización. Y felicitaciones a Ford por el sistema multimedia: anda muy bien y tiene la posibilidad de espejar celulares.

Nosotros probamos la versión SEL manual, que tenía algunos agregados de equipamiento de categoría como los tapizados de cuero.

En conclusión, estamos ante un clásico que se ha sabido mantener vigente, y que ahora, con un rediseño acorde a los nuevos tiempos (la versión Freestyle lo demuestra), dará dura batalla entre los 0Km más "económicos" del mercado.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 1.5

Potencia: 123 cv

Torque: 151 nm

Consumo mixto: 6,9 litros c/100km

Precio: $570.900 versión SEL manual

Dónde encontrarlo: Ford Goldstein