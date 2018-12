Festival de descuentos por stock récord en concesionarias de 0Km

A río revuelvo ganancia de pescadores, o compradores de autos 0km en este caso. Según publicó el diario Ámbito Financiero en un completo informe, se pueden conseguir autos nuevos a 40% menos de su precio de lista por estos días de fin de año.

Si somos más específicos, apenas en una semana se podrían conseguir ofertas impensadas. Esto tiene que ver con que el año arrancó pintando para ser récord, y vender por primera vez en la historia de la industria automotriz en Argentina, 1 millón de unidades.

Así, las terminales y las concesionarias se stoquearon en consecuencia, pero todo cambió con la muy brusca devaluación del peso y la consiguiente disparada de los precios de los 0Km. Así, hoy, hay en stock nada menos que 260.000 unidades, lo que ha obligado a las automotrices y concesionarias a intentar vender lo más posible para cumplir cupos y exigencias de distinto tipo.

Dice la nota de Ámbito: "Esos 260.000 autos de stock hacen que haya una sobreoferta y los vendedores corran una carrera en la que el ganador es el que pierde menos. Un problema que enfrentan es el costo financiero. Las concesionarias tienen 30 días para pagar las unidades que compran. En caso contrario, deben pagar tasas de interés de 80% que hace que ese stock se convierta en una carga imposible de sostener".

Incluso se detalla una situación general en la que las concesionarias están tensando la cuerda a más no poder con las terminales, que les obligan a comprar autos para bajar su stock pero que luego las agencias no tienen a quién vender. El desenlace de esta historia, si en el 2019 no hay una mejora, es al menos incierto y preocupante.

Además, se especula con que diciembre termine con un derrumbe de 40% en las ventas respecto al mismo mes del año pasado, lo que se suma el catastrófico noviembre, cuando las operaciones se contrajeron casi 46% en relación al noviembre del 2017.