Expectativas 2019: qué esperan las concesionarias de Mendoza

El año 2018 para el mercado automotriz argentino quedará en la historia como el del mejor primer semestre de la historia en cuanto a cantidad de ventas, pero también como el del segundo semestre desastroso, con derrumbes cercanos al 50%.

Teniendo en cuenta esta realidad, el sobre stock de vehículos, las expectativas económicas para el 2019 y la campaña electoral para elegir nuevo presidente, es que salimos a preguntarle a diferentes representantes de marcas en Mendoza qué esperan para los próximos 12 meses.

Un dato importante es que este año 2018 cerró con 800.000 unidades patentadas, cuando se esperaban un millón, pero el año 2019 terminará, según la Asociación de Concesionarias, ACARA, con 600.000 unidades vendidas. Son número que asustan, ya que la capacidad de venta de las agencias está pensada para, por lo menos, 800.000 vehículos.

No obstante, las novedades que se esperan son muchas en el 2019, más de 100, y esto tiene que ver con la planifiación a mediano y largo plazo de las automotrices.

Análisis y opinión

Paola Freire, de Hyundai-Dipar, afirmó que teniendo en cuenta los cambios en el mínimo no imponible para el impuesto a los autos de "lujo", "confiamos que a partir de esto se producirá una baja en el precio de los autos, y esto acompañado a los nuevos modelos de Hyundai como Kona, Veloster, Tucson, H1 y algún otro más, nos dará como resultado un panorama alentador para un 2019 que igual será difícil".

A su turno, Hernán Pipkin, de Costa Motors, representante de Geely, Haval y Great Wall, sostuvo que en el 2019 el mercado continuará con las bonifiaciones y descuentos, "ya que las fabricas, importadoras y concesionarias tienen un stock de 260.000 autos".

Asimismo, indicó que en el 2019 se esperan vender unas 550.000 unidades, muy por debajo de las 800 mil de este 2018. "Será un año con mucha competencia, pero a la vez al ser un año electoral esperamos tener una mejora en las ventas", agregó,

Para finalizar, dijo Pipkin: "Tenemos optimismo de que vamos a mejorar las ventas, ya que esperamos que el Gobierno haga o intente hacer algo para que mejore un poco la situación económica".

Jorge Oviedo, de Nissan Yacopini, hizo un resumen de cómo terminó el 2018 y cómo arrancará el 2019: "Termina un año muy convulsionado, con dos cosas que afectaron mucho al mercado automotor: la fuerte devaluación y la muy alta tasa de interés, esas dos variables contribuyeron a que el mercado, que esperaba vender 1 millon de autos, esté teminando cerca de los 800.000, es decir que cayó entre 20 y 25% según las estimaciones, es una baja muy fuerte teniendo en cuenta que se esperaba un año récord".

Respecto al 2019, Oviedo manifestó que "es muy difícil saber qué va a pasar", no obstante indicó: "Creemos que se van a vender unos 600 mil autos, con un primer semestre en general que no va a ser fácil, no va a arrancar de la mejor manera. Los precios van a seguir con muchas bonificaciones, con precios muy bajos, y habrá gente esperando oportunidades, pero poca gente, será un primer semestre duro".

No obstante, las esperanzas están puestas en el segundo semetre: "Esperamos que empiece a repuntar a mitad de año, ya que el mercado tocó el fondo ahora y debe empezar a picar hacia arriba". El gerente de Nissan Yacopini también apostó al "efecto elecciones": "Va a mejorar un poco la situación".

Asimismo, le puso unas fichas a Brasil cuyo nuevo presidente, Jair Bolsonaro, asume este martes 1 de enero: "Hay que ver cómo le va a Brasil, ojalá que crezca para que Argentina pueda enviar sus excedentes".

Emiliano Sosa, de Chery Cuyo, hizo también una referencia al año que termina: "Después de venir del mejor semestre en ventas de la historia, pasamos al peor semestre también de la hitoria, por lo que es difcicil hacer una proyectcción".

"Hoy -siguió- estamos vendiendo con promociones unidades que han quedado producto de ese mal segundo semesre, y que se va a extender hasta febrero. En marzo y abril esperemos que bajen las tasas de interes, si eso pasa se va a empezar a activar un poco sin que hagan falta tantas promociones, ya que la gente pudiendo acceder al crédito podrá comprar".

Por otro lado, según Sosa, las elecciones serán un factor negativo, por la incertidumbre que siempre genera un cambio de presidente: "Antes de las elecciones van a bajar las ventas, por la incertidumbre, y a fin de año vamos a tener que sostener las ventas, otra vez, con promociones y descuentos".

Ignacio Menéndez, de Limotors Lifan, indicó que "nuestra expectativas son buenas, hemos cerrado bien el año, y además llega alguna que otra noticia alentadora, como el impuesto a los plazos fijos. Eso creemos que va a hacer que la gente saque plata de plazos fijos y eso puede reactivar un poco. Igual tienen que bajar las tasas de interés porque hoy es imposible acceder a un crédito".

Asimismo, Menéndez completó: "Las expectativas son buenas si hay plata en la calle, sino vamos a estar en el 2019 igual o peor que en el 2018".

Por su parte, Claudio Burrelo, de Renault Mediterráneo, afirmó que el 2019 será "un año de transicion donde habrá que optimizar costos, buscar la mejor efectividad y tener las estructuras adecuadas al mercado. ACARA preve 600.000 patentamientos, lo cual seria una fuerte caída con respecto al 2018 que tuvo un segundo semestre dificil".

Y completó: "El primer trimestre va ser un indicador importante con respecto a lo que pueda pasar el resto del año. Igual creemos y tenemos todas las espectativas de que el mercado va a ir en crecimiento, tenemos a nuestros equipos preparados para salir adelante".

Mauro López, de Oriental Motors, concesionario oficial en Mendoza de las marcas BAIC y Foton, afirmó que "las expectativas no son muy alentadoras según ACARA, aunque espero que se equivoquen", y agregó: "Es muy importante que el Gobienro normalice las tasas de interés, para que la gente pueda acceder a un crédito a valores razonables, mientras eso no pase van a haber muy pocas ventas de autos financiados".

Respecto a qué hay que hacer mientras la situación se normalizarse, López sostuvo que "hay que apuntarle al servicio, al valor agregado, a valores razonables, y bajar 50% los costos fijos de las agencias. Además, habrá que seguir con los descuentes hasta que la situación mejore".

Finalmente, López apostó a la industria china y a sus productos, ya que, según su opinió, "en el 2019 va a crecer de a poco y le va a ir sacando mercado a las marcas tradicionales, en nuestro caso tanto en SUV como en utilitarios, en ese sentido tenemos una gran esperanza".

En conclusión, las lecturas son coincidentes en que el 2019 será duro, pero mejor que el 2018. Asimismo, se repite el reclamo de toda la industria y del comercio para que el Gobierno baje las tasas de interés de una vez, más allá de que esa decisión pueda traducirse en unos puntos más de inflación, pero hoy, esas tasas, han prácticamente paralizado a numerosas actividades.

Finalmente, las proyecciones de ACARA son preocupantes porque, como dijeron algunos de nuestros consultados, la estructura de ventas de la red de concesionarios oficiales está pensada para 800.000 patentemientos anuales por lo menos. Con 200.000 autos menos el camino es el del ajuste.