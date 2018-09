Eduardo Smok: "Mucha gente deberá resignar la posibilidad de tener un auto"

Eduardo Smok es un referente indiscutido del mundo automotor argentino. A mediados de los 90, comenzó con su programa de televisión Auto al Día, en el que describía "detalle por detalle" un nuevo modelo, haciendo del test drive un arte.

Ese mismo estilo que lo identificó por 20 años es su marca registrada. Está híper informado de las novedades tecnológicas, sabe porcentajes de los patrones más llamativos del mercado -nacional, europeo o chino-, tiene paciencia oriental para darle un consejo a un seguidor que tuvo una mala experiencia con una concesionaria oficial y habla desde la honestidad intelectual: "Yo no recomiendo marcas o modelos, lo primero que pregunto es 'para qué lo vas a usar´", repite.

Este fin de semana, Smok estuvo en Mendoza. Está realizando por todo el país charlas informativas sobre la "Situación del mercado automotor, coyuntura y rol del consumidor", y "¿Qué ver en un auto o pick up? ¿Cómo encontrar el producto que resuelva mis necesidades?". Lo contrató el Grupo Car One, importador de las marcas chinas Great Wall y Haval, y en sus concesionarios el periodista brinda las conferencias.

En la provincia, lo hizo en Nihao (Adolfo Calle 136, Guaymallén), donde se comercializan las pick up Great Wall y las SUV Haval. De esas marcas, MDZ Autos testeó dos modelos, primero la pick up Great Wall Wingle 5 y luego la Haval H1.

Estuvimos en toda la charla, pero antes pudimos hacerle una entrevista.

¿Cómo ves el mercado automotor hoy en día, con una economía que por lo menos se presenta complicada?

El mercado automotor argentina tiene un enorme problema fruto de la devaluación tremenda de nuestra moneda. Las caídas en patentamientos se estiman en 40% para setiembre en comparación al mismo mes del año pasado, y lógicamente hay un acomodamiento de precios rápido y fácil para las marcas, pero no así para los bolsillos de los consumidores.

Con este contexto de suba muy fuerte de los precios de los 0Km, ¿crees que se benefica al mercado del usado?

Es todo un tema, difícil de regular porque no hay alguien que determine cuánto va a valer tal auto de tal año en tal versión, cada cual defiende su mercadería. El mercado del usado también debería acomodarse, pero lleva más tiempo porque son decisiones individuales. Ese acomodamiento lleva mucho más tiempo que la lista de precios de los 0km en actualizarse.

¿Como ves el futuro de los planes de ahorro, cuya cuota se mueve junto al precio del 0Km que se está pagando?

Hay un grave problema, porque tenés dos posibilidades: al que está ahorrando para sacar el auto, le va a subir la cuota, pero él tiene la posibilidad de abandonar el plan. El problema más grave lo veo en el que ya tiene el auto adjudicado y lo está usando. Esa persona se va a encontrar con que de un día para el otro le sube la cuota, el litro de nafta, el servicio, el seguro, la cochera, con lo cual el auto se transformó en uno de tus mayores egresos dentro de su economía. Y ese no puede dejar de pagar, entonces creo que vamos a empezar a ver mucha gente que va atener que resignar su auto adjudicado porque no lo va a poder mantener. Por ahí uno dice "no lo uso, lo saco sólo el fin de semana, le cargo menos nafta y le hago menos km", pero el seguro lo vas a tener que pagar, y la cuota también y si tus ingresos, donde te aumentó la luz, el gas, los impuestos y las cosas cotidianas, no te alcanza, vamos a ver a mucha gente que va deberá resignar la posibildiad de tener un auto.

¿Cómo analizas el panorama para las marcas que por ejemplo importan el 100% de sus productos?

No sé cómo es la realidad de todas las marcas, en el caso de Haval sus modelos, en dólares, que en abril, porque bajaron los precios en dólares tratando de acomodarse a lo que es la realidad del mercado. En dólares, los productos bajaron 15%. Por ejemplo una Haval H6, tope de gama, que antes costaba 38.500 dólares, hoy como está pesificada, se pasó a un valor de un millón doscientos y tantos mil pesos, para que no tribute el impuesto interno, y si haces la cuenta, el auto está en poco más de 32.000 dólares, o sea que el que tiene los dólares billete, hoy tiene oportunidades, si es que decide comprar un auto, porque hay mucha gente que tiene el dólar billete pero cree que va a seguir aumentando y se queda con los dólares y no da el paso para comprar nada.

La charla y los consejos

Ante unas 80 personas, Eduardo Smok analizó el mercado local, la realidad de las marcas chicas, y particularmente de Haval-Great Wall, pero además dio consejos muy útiles respecto a cómo elegir el auto a comprar.

Por ejemplo, su recomendación más importante es que el interesado debe probar el auto que quiere comprar. "Siempre hay que pedir un test drive, manejar el auto, ver si nos sirve, pensar en la familia, en cuántos somos los que usamos el auto habitualmente, en si lo vamos a utilizar en la ciudad o para viajar", recomendó el periodista.

En ese sentido, puso un ejemplo que ocurre mucho: "Hay personas que compran un vehículo pensando en el único viaje largo que hacen al año, que es a la costa de vacaciones". Al mismo tiempo, recomendó "ser honestos con el vendedor", ya que, explicó Smok, si no le contamos al vendedor detalles de qué necesidades tenemos, es difícil que nos asesore bien.

No obstante también hizo una crítica a los concesionarios, ya que "muchas veces no nos explican el producto que nos estamos llevando". Y puso un ejemplo muy claro: "Hubo muchas personas, cuando en el 2014 comenzó a ser obligatorio el ABS en los 0Km, que la primera vez que se activaba el sistema pensaban que el temblor en el pedal era una falla, y todo porque nadie les había dicho en el concesionario cuando le dieron el auto que el pedal vibra cuando se acciona el ABS".

Otra cuestión en la que hace siempre hincapié Smok es en la seguridad, e incluso no recomendó comprar las versiones de Haval H1 que no vienen con ESP, es decir control de estabilidad. Asimismo, pidió a los presentes que en las concesionarias exijan o al menos pidan ESP, o pregunten, o analicen la comprar siempre poniendo por encima de todo la seguridad de un auto.

En la misma línea, fue duro con los clientes que no se quejan y que hacen que las fábricas y concesionarias no cambien cuestiones básicas que hacen a la seguridad o van en contra del sentido común. "En Argentina, con los caminos que tenemos, que no suelen ser muy buenos, es una locura que vengan autos con auxilio temporal, y muchas veces el cliente ni siquiera se queja", graficó. Así, mencionó la tendencia a que los vehículos vengan con llantas cada vez más grandes, "de 17, 18 o 19 pulgadas, cuando es una estupidez esa medida", afirmó.

También tuvo tiempo de contar que realizó en Potrerillos el test de la Haval H1, que pronto se verá en su programa. Quedó encantado con nuestros paisajes, y prometió muy bellas imágenes alternadas con el test.

Así pasó Eduardo Smok por Mendoza, dando una charla que fue un placer por el contenido pero sobre todo por la cercanía de un personaje que para los fanáticos del mundo automotor es todo un referente.