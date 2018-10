De la mano del Renegade, Jeep es top 10 entre las marcas más vendidas del país

Más allá de la debacle del mercado automotor en los últimos meses, con una caída de casi 35% entre setiembre de este año con respecto al mismo mes del año pasado, hay un dato que venimos analizando y que ya se ha transformado en una constante.

Desde marzo pasado, la marca estadounidense Jeep, hoy parte de grupo FCA, se ha metido de forma inédita en el top 10 de las marcas más vendidas en el país. En el mes tres de este año, cuando el mercado preveía un récord de ventas y patentamientos, Jeep, silenciosamente, se puso a tono con las marcas más elegidas por los argentinos.

¿La razón? El Jeep Renegade. El "pequeño" de la marca fue lanzado a la venta en Argentina en el 2016, pese a que a nivel mundial ya estaba disponible desde el 2014.

Se trata de un SUV compacto del segmento C, más bien urbano en sus concepción, llamado a rivalizar con las versiones tope de gama de las marcas generalistas como Ford, Renault o Toyota.

No obstante, el ADN Jeep además de una destacada calidad de construcción y materiales, acompañada con un equipamiento muy completo, hicieron que Renegade traccionara ventas para Jeep como nunca andes.

Para tener una idea del impacto del modelo en el volumen de ventas de la marca, en setiembre -un mes muy malo en cuanto a patentamientos-, se ubicó en el puesto 16 con 829 unidades vendidas, muy lejos de las 262 del Compass, las 10 de Rangler, las 5 de Cherokee y las otras 5 de Grand Cherokee. Así, Jeep totalizó 1.111 unidades vendidas en setiembre, ubicándose en el puesto 10 de las marcas más elegidas por los argentinos.

Con esta excusa es que fuimos a Genco, concesionario oficial Jeep en Mendoza, y pedimos un Jeep Renegade para hacerle un test. Nos dieron una Sport Plus automático, y ratificamos por qué es un producto tan deseado y demandado en el mercado local.

Calidad y robustes

Lo primero que hicimos con el Jeep Renegade fue acomodarnos a sus dimensiones. Si bien no es voluminoso en general, ni se trata de un vehículo "grandote", desde el interior, la imponente trompa y la altura del techo dan la sensación de que uno está manejando una camioneta mucho más grande de lo que verdaderamente es.

En segundo lugar, es evidente la calidad de materiales, terminaciones, encastres y construcción del vehículo.

Al ponernos en marcha, todo se hace fácil en el Renegade. Se mueve bien, es ágil, el 1.8 litros de 130 cv lo mueve más que bien en ciudad, en ruta y en caminos de montaña tanto de tierra, como de piedra o tapizados de pozos. Ninguna crítica al conjunto mecánico, aunque, hay que aclarar, que si uno quiere un vehículo picante, no lo es el Renegade, que pesa 1.502 kilos.

Si bien su despeje no es de los más generosos y puede tocar en algún lado, el look del vehículo y su ADN invitan a salir del asfalto. Así fue que partimos hacia La Crucecita, de paso a Cacheuta, por un camino de 6 Km muy deteriorado. El Jeep en ese ámbito es donde mejor se siente, a pesar de que la versión probada no fue 4x4.

Justamente la versión con tracción integral es la que menos se ha vendido, ya que la gran mayoría de los clientes se han inclinado por los modelos 4x2, primero por una cuestión de uso, y segundo por precio. Hoy, según el listado oficial de precios de ACARA, el Renegade cuesta entre 758.200 y 1.128.600 pesos.

En conclusión, fue muy inteligente la estrategia de FCA de posicionarse en un segmento en el que no daba pelea, aprovechando un producto diseñado a imagen y semejanza de la historia de la marca, que siempre ha sido aspiracional. Así, apuntó a la idea de pertenencia a precios razonables.

Como decíamos antes, el Renegade 4x2 manual, por ejemplo, está al nivel de las versiones tope de gama por ejemplo de Ford EcoSport, Renualt Duster o Captur, incluso ciertas Honda H-RV, Nissan Kick o Suzuki Vitara. Si metemos en la balanza la imagen de marca, el resultado es Jeep entre las marcas más vendidas en Argentina.