Choque de gigantes: cómo enfrentará Toyota a la Mercedes Benz Clase X

Más allá de los violentos desequilibrios en la macroeconomía argentina, todo indica que la pick up Hilux, fabricada y comercializada por Toyota Argentina, terminará el año vendiendo unas 35.000 unidades en el país. Muy lejos se ubicarían VW Amarok, Renault Oroch y For Ranger, con unas 10.000 unidades menos, y peleando cabeza a cabeza el segundo puesto.

La pregunta que se hace el mercado automotor, periodistas especializados y consumidores atentos es si estos números se mantendrán en el 2019. Y también si este podio sufrirá o no cambios.

Es que llega a competir en un segmento caliente nada menos que Mercedes Benz, con la Clase X, la primera pick up mediana se producción global. La intención es que se empiece a construir antes de que termine el 2018 y que esté a la venta el próximo marzo.

Toyota Hilux, hoy líder indiscutida en el mercado argentino.

Para ponerle más condimento al contexto, la Clase X se construirá en el país, en la planta Santa Isabel II, de donde también saldrán las camionetas Nissan Frontier y Renault Alaskan.

No obstante ya se sabe que la reina de la línea de monteja será la Mercedes, que apunta, según sus directivos en el país, a posicionarse segunda o tercera en ventas tras Hilux en el 2019 e ir por el liderazdo del segmento en el 2020. Sin dudas, osado y agresivo objetivo.

Con este contexto es que consultamos a altos directivos de Toyota sobre la estrategia que han pensado para seguir siendo líderes del segmento y no verse sorprendidos nada menos que por la irrupción de Mercedes Benz.

Así, durante la presentación de la nueva generación del Yaris, en Buenos Aires, entrevistamos a Juan Pablo Grano, gerente general de Marketing y Producto de Toyota Argentina.

Juan Pablo Grano, gerente de Marketing y Producto de Toyota Argentina.

- En breve entrará un jugador importante a un segmento que ustedes lideran, el de las pick up medianas, ¿hay alguna estrategia especifica de Toyota pensando en ese rival?

- No es una situación nueva para nosotros, ya han entrado otros jugadores en el pasado y en ese momento nos hacían la misma pregunta, "¿qué van a hacer ahora?". Y la verdad es que lo que vamos a hacer es seguir afianzando lo que nos ha hecho fuertes, que ha hecho a Hilux líder en los últimos 12 años en el mercado argentino, vamos a seguir entregando un producto de gran confiabilidad y durabilidad, lo que ha hecho que Hilux tenga una excelente reputación como vehículo de trabajo, con excelentes prestaciones, y que el que lo tiene sabe que es un vehículo en el que puede confiar.

Por otra parte, seguiremos trabajando con nuestra red de concesionarios para continuar entregando un excelente servicio en venta y pos venta. La Hilux, si bien hoy tenes diversos tipos de clientes, gran parte sigue utilizándola como vehículo de trabajo. Por eso sabemos que la pos venta es un argumento clave, Toyota siempre se ha distinguido por el trabajo con los concesionarios, por eso el cliente de Toyota y de Hilux en particular siempre recibe un excelente servicio.

- ¿Apuestan a la fidelidad del cliente?

- Entendemos que hoy el cliente de Hilux es muy fiel con la marca, aunque sí sabemos que hay un grupo de clientes más permeables a la novedad de un nuevo modelo, pero el centro de la venta sigue siendo hoy el que compra el vehículo para trabajar.

- Es claramente el corazón de la venta el trabajo y las flotas...

- Tal cual, flotas para empresas mineras y petroleras, el agro, ese tipo de perfil de cliente es fiel a la marca y al producto. Antes de cambiar duda, porque estamos hablando de una herramienta de trabajo que no puede fallar. En ese sentido lo que vamos a seguir haciendo es profundizar lo que nos hace líderes, que es entregar productos de excelente calidad y trabajar mucho en la atención del cliente para que siga confiando y no tenga razones para cambiar su pick up.

"Antes de cambiar, el cliente duda, porque estamos hablando de una herramienta de trabajo que no puede fallar".

- El cliente que no usa la Hilix para trabajar, sino para recreación o como auto, ¿no va a ser mimado por Toyota de alguna manera?

- Obviamente. Lo que vamos a hacer es ampliar la gama y ofrecerle a ese tipo de clientes que utiliza la pick up como vehículo de pasajeros, más equipamiento, más nivel de seguridad.

- ¿Quizás otra suspensión trasera?

- Podría ser, para quien busca un mejor confort de marcha. En ese sentido siempre tratamos de ir mejorando sobre todo en el tope de la gama pensando cómo mantener a ese cliente que por ahí tiene otras prioridades.

El interior de la Clase X tope de gama.

Lo que viene

Así, Juan Pablo Grano dejó en claro que, al menos por ahora, la estrategia de Toyota será seguir apostando a lo que le ha dado resultado.

No obstante, y nos consta, en la firma japonesa están esperando con ansias la salida de la Clase X de Mercedes Benz y qué tipo de producto es. Ahí recién tendrán en claro dónde deberán "reforzar" la fidelidad del cliente de Hilux, si en las versiones entrada de gama pensadas para el trabajo pesado o en las tope de gama donde siempre Mercedes se destacó.

En ese sentido, por lo que hemos podido reconstrir, desde la marca alemana tienen a Hilux entre ceja y ceja. Y diversas fuentes han adelantado que la intención es poner a la Clase X mano a mano en precios con Hilux, quizás con algunos miles de pesos más para reafirmar perfil de exclusividad, pero nada de otro mundo para vehículos que cuentan varios cientos de miles de pesos. Y determinar el año 2019 como de inicio de la batalla para ir por el lodirazgo del mercado argentino en el 2020.

Con todo, el mercado y los clientes esperan con ansias primero el comienzo de la producción de Clase X en Córdoba, y luego su salida al ruedo, donde hoy, claramente, hay un dominador indiscutido.