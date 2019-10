9 trucos para ser un experto en vuelos baratos

Sé flexible con tus fechas de viaje y consigue el mejor precio en tu vuelo: te sorprenderá lo que te podés ahorrar con un poco de flexibilidad en tus fechas de viaje. ¿Cuál es el día más barato para volar? Aunque las teorías abundan, la verdad es que no siempre se puede predecir. Pero no dejes que esto te desanime: con una búsqueda flexible podes ver precios con unos días de margen y encontrar el mejor momento para volar. La flexibilidad de viajar un día que no es el que tenés planeado puede significar precios mucho más bajos. Y no te olvides: siempre se pude hacer una escala de un día entero en otra ciudad y conocer otro lugar mientras ahorras dinero.