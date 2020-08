Cerveza Corona y una propuesta de viajes de la que todos hablarán

View this post on Instagram

Viajar es descubrir y descubrirte; desconectar y reconectarte. Hay tantos lugares increu00edbles de nuestro pau00eds por conocer!! . . @corona_argentina estu00e1 apoyando al turismo local a travu00e9s de su campau00f1a u201cViajes con conexiu00f3nu201d. Cuando volvamos a viajar que sea por nuestro pau00eds. #apoyemosalturismoargentino 40 hoteles ayudados 14 regiones mapeadas 300 packs comprados 1200 noches reservadas