Turismo interno: todo lo que hay que saber

View this post on Instagram

Conocu00e9 las nuevas condiciones para hacer turismo interno en Mendoza u2603ufe0fu2744ufe0f u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Nuestra especialista de Mdz Trip @felicitasoyhenart nos visitu00f3 en nuestros estudios para asesorarnos acerca de lo que se puede y no hacer, que recaudos tomar, y darnos algunos tips u00fatiles durante el turismo en cuarentena; para asu00ed poder disfrutar de nuestra hermosa provincia vestida de blanco nieve. #mendoza #turismointerno #vacacionesdeinvierno #nieve