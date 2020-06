El caribe mexicano se abre al turismo

View this post on Instagram

u2063u2063 [ud83cuddfaud83cuddf8] ud835uddd6ud835uddeeud835uddfbud835uddf0ud835ude02ud835uddfb ud835uddf6ud835ude00 ud835uddeeud835uddf9ud835ude00ud835uddfc ud835ude01ud835uddf5ud835uddf2 ud835uddfdud835uddf2ud835uddffud835uddf3ud835uddf2ud835uddf0ud835ude01 ud835uddfdud835uddf9ud835uddeeud835uddf0ud835uddf2 ud835ude01ud835uddfc ud835uddf3ud835uddfcud835uddffud835uddf4ud835uddf2ud835ude01 ud835uddeeud835uddefud835uddfcud835ude02ud835ude01 ud835ude01ud835uddf5ud835uddf2 ud835ude04ud835uddfcud835uddffud835uddf9ud835uddf1 ud835uddeeud835uddfbud835uddf1 ud835uddf5ud835uddeeud835ude03ud835uddf2 ud835uddee ud835uddf4ud835uddfcud835uddfcud835uddf1 ud835uddffud835uddf2ud835ude00ud835ude01.ud83dudc86u2764ufe0fu2063 u2063u2063 Just imagine waking up to the sound of the #ocean, a wonderful view, breakfast in bed, a swim in the pool and a piu00f1a colada. Sometimes the best trips are those where you do... nothing. Are you ready to u0026#34;do nothingu0026#34; in Cancun?u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 u2063u2063 [ud83cuddf2ud83cuddfd] ud835uddd6ud835uddeeud835uddfbud835uddf0ud835ude02u0301ud835uddfb ud835ude01ud835uddeeud835uddfaud835uddefud835uddf6ud835uddf2u0301ud835uddfb ud835uddf2ud835ude00 ud835uddf2ud835uddf9 ud835uddf9ud835ude02ud835uddf4ud835uddeeud835uddff ud835uddf6ud835uddf1ud835uddf2ud835uddeeud835uddf9 ud835uddfdud835uddeeud835uddffud835uddee ud835uddfcud835uddf9ud835ude03ud835uddf6ud835uddf1ud835uddeeud835uddffud835ude01ud835uddf2 ud835uddf1ud835uddf2ud835uddf9 ud835uddfaud835ude02ud835uddfbud835uddf1ud835uddfc ud835ude06 ud835uddf1ud835uddf2ud835ude00ud835uddf0ud835uddeeud835uddfbud835ude00ud835uddeeud835uddff. ud83dudc86u2764ufe0fu2063 u2063u2063 Imagina esto: despertarte con el sonido del mar, una increu00edble vista y comer el desayuno en la cama, bajar un rato a la alberca y pedirte una piu00f1a colada. A veces los mejores viajes son esos donde tu mayor propu00f3sito es hacer... nada. Y tu00fa u00bfestu00e1s listo para u0026#34;hacer nadau0026#34; en #Cancu00fan?u2063u2063 u2063u2063 u2063 u2063 ud83dudcf8: @nataliefundorau2063u2063 u2063u2063 u2063 u2063 #MexicanCaribbean #CaribeMexicano