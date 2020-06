Catherine Fulop recordó su viaje a Mendoza, ¡mirá qué dijo!

View this post on Instagram

Hoy gente mi #tbt septiembre au00f1o 2019. En estos du00edas en los que pensar en volver a viajar es difu00edcil, una foto en @casa.petrini , una bodega divina en el maravilloso Valle de Uco, Mendoza. Donde pudimos disfrutar unos dias de goce en sus maravillosas instalaciones. La finca estu00e1 atravesada por el ru00edo Las Tunas, lo que le da a los vinos uno sello u00fanico y su00faper distintivo. u00bfMi preferido? El Malbec Roca Volcu00e1nica, sin lugar a dudas. Pero tienen una lu00ednea muy completa que nos hicieron catar y disfrutar junto al alucinante paisaje de la cordillera de Los Andes. u00bfLos probaron? Despuu00e9s no digan que no les avisu00e9... Argentina bella! se les quiere mi gente u2665ufe0fud83eudd8b @casa.petrini #viajes #vino #rocavolcanica #tanat #hotelboutique #argentina