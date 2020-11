Lo que nadie te contó sobre el jardín surrealista mexicano, ¡sorprendente!

El Jardín Surrealista de Edward James, también conocido como Las Pozas, se encuentra en el Pueblo Mágico de Xilitla en la Huasteca Potosina, México. Su diseño y arquitectura único sorprende a turistas de todo el mundo, no hay otro lugar como este en el mundo. Este jardín, que parece salido de una película de ciencia ficción, se ha convertido en uno de los jardines más espectaculares del mundo de la lista Great Gardens of the World.

Fue creado por Edward James, poeta y artista británico. Este sitio ubicado entre pozas y cascadas naturales, permite que el visitante se adentre en un mundo de ensueño surrealista a través de edificios que parecen de fantasía, puertas que se abren a la nada, escaleras que conducen al cielo y flores de hormigón que crecen junto a las naturales.

Su historia también parece de película. Sus inicios datan de 1947 pero no fue hasta 1962, que luego de una helada sin precedentes que destruyó gran parte de la colección botánica de Edward James, que se dió inicio a la construcción del jardín surrealista de concreto tal y como está en la actualidad.

El Jardín Escultórico se terminó de construir en 1984, año en el que su creador falleció. Sus puertas permanecieron cerradas al público y fueron siete años después que esta joya surrealista abrazada por la naturaleza se dejó ver a México y al mundo.

Fuente: El Universal