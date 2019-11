Zulma Faiad develó que se practicó un aborto a los 48 años

Zulma Faiad reveló en diálogo con en El Show del Espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt a través de la AM 1300 La Salada, una revelación hasta ahora desconocida.

Todo surgió cuando le preguntaron qué hubiera hecho en el caso de haber quedado embarazada siendo madre soltera. "Yo me he sacado un hijo, estoy a favor del aborto, porque la crueldad que pasé, porque él no lo quería, no pude soportarlo", confesó.

"Con todo respeto, ¿podemos saber el motivo?", indagó el conductor. "Y, yo ya estaba grande mi amor, 48 años tenía, y ese niño quería un padre, y yo lo quería con ese padre. Y no es que yo no lo quise...porque ya es tarde, para mí era tarde. Mis hijos ya eran grandes, y yo sola, criar a un hijo, no. Al ser hija de padres separados te digo no", profundizó.