Zaira Nara mostró más de la cuenta en los Martín Fierro de la Moda

La modelo y conductora Zaira Nara dijo presente en la primera edición de los Martín Fierro de la Moda, pero se transformó en protagonista al sufrir un percance con su vestido y, aparentemente, mostró más de la cuenta cuando era presentada en la 'Green Carpet'.

Embarazada de su segundo hijo, la conductora de 'Morfi' eligió un vestido estampado con flores y que tenía un tajo muy profundo. Lo curioso es que para mayor precaución, el vestido era acompañado por un short y justamente fue esta prenda la que le jugó la mala pasada.

Es que cuando la cámara realizaba un paneo de la totalidad del vestido, en el momento de subir pudo verse como el short se había corrido hacia un costado y su zona íntima quedó al descubierto. Rápidamente, el "accidente" se viralizó por las redes.

El momento en que la zona íntima de Zaira Nara queda expuesta

Pese al incómodo momento que no fue registrado por la protagonista 'in situ', la hermana de Wanda Nara expresó su felicidad por esta nueva ceremonia: “Tenía muchas ganas de que exista este Martín Fierro de la moda. Hay mucho trabajo detrás de la moda y muchas veces no es reconocido", aseguró.

Los comentarios tras el percance de Zaira

#MartinFierrodelaModa A Zaira Nara se le escapó la almeja pic.twitter.com/6XA8LvZ009 — Maru (@marielajor) October 17, 2019

@LaJauladelaModa !!! Ohhhh se le vio todo a zaira nara.....mostro demas ....se hubiera puesto una tanguita al menos — Sandra Orellano (@taiarosario) October 17, 2019