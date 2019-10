Zaira Nara criticó a Maxi López: "Es muy machista"

Maxi López y Wanda Nara continúan dando de que hablar tras su divorcio. Aunque que cada uno rehízo su vida, suelen enfrentarse en los medios y redes sociales. En una entrevista reciente, el jugador del Crotone afirmó que su principal preocupación es darle felicidad a sus hijos.

"Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás", dijo Maxi.

Sus dichos tuvieron sus repercusiones. La cuenta de Instagram @chefaticalavitadabomber replicó los dichos del futbolista: "He decidido perdonar a Mauro Icardi". Al ver la publicación, López redobló la apuesta y con ironía escribió: "Aparte de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W...".

Rápidamente, este comentario se viralizó en las redes sociales, como en el programa Morfi en el que analizaron la declaración. "Qué desubicado ese comentario. Es muy machista", dijo Zaira Nara. "Uno no se lleva a la mujer, como si fuera un cavernícola", agregó su compañero El Chino Leunis.

"Más allá de que lo haya hecho él, es un comentario que yo ya he escuchado... Como decíamos recién, ‘el horno no está para bollos’. Este tipo de comentario uno lo encuentra a diario, como: ‘Me hizo un favor que se la llevó’. Pero, ¡pará un poco! No somos un objeto. Creo que hay que revisar la forma en la que se expresan los hombres. No creo que él lo haya hecho con maldad. Ojalá que no", señaló la hermana de Wanda.