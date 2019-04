Zaira Nara, contra los medios: "Arman historias sacadas de contexto"

No es común ver a Zaira Nara envuelta en alguna polémica. Sin embargo, esta vez utilizó su cuenta de Twitter para expresar su malestar con la prensa debido a que algunos medios habían publicado dichos de la modelo sobre su suegra que no eran del todo ciertos.

Lo que sucedió fue que, en un ida y vuelta con Robertito Funes en Morfi, todos a la mesa, Zaira dijo con humor que la mamá de Jakob von Plessen no la invita a comer a ciertos lugares. Esa declaración fue replicada en muchos medios y esto enojó a Nara.

En un primer tweet, escribió: "Nunca me voy a acostumbrar a que armen historias con argumentos sacados de contexto, o peor aún de momentos de humor. Lo peor es que sé que saben que esa intención que intentan replicar en sus títulos no es la real, pero sin embargo la escriben porque 'vende más'".

Luego agregó: "A todos los que 'desinforman' o pierden el tiempo haciéndole creer a sus lectores algo que no es, les pido que no intenten formar un perfil sobre mi persona que no es real. Y si les queda alguna duda lean o llámenme antes de escribir sobre mí. Les adjunto una nota de esta semana".