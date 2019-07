Yanina Screpante contó cuál fue el arreglo económico que el Pocho Lavezzi no aceptó

La separación de Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi se convirtió en un escándalo.

La modelo reveló que inició un proceso legal para obtener un resarcimiento tras haber convivido durante ocho años con el futbolista, por lo que tuvo que dejar Argentina para vivir en París y China.

Tras haberse separado, ella se fue a vivir a un departamento que el futbolista tiene en Buenos Aires. Ésa es la propiedad que ella le pidió.

"El departamento es de él, es nuestro. Es un departamento que estuvo tirado 8 años, que nunca se usó. Incluso una amiga estuvo viviendo un año entero divina ahí. Está a nombre de él, yo no pago las expensas", detalló en Los Ángeles de la Mañana.

Luego dijo que se trata de una división de bienes, pero que ella no quiere el 50 por ciento. "Con los millones que tiene, le dije que me deje el departamento y algo de guita para que empiece a manejarme y a laburar otra vez. Estos años no trabajé porque él no quería que yo trabaje", explicó.

Sobre el motivo de la ruptura, aseguró que fue "la mente de él" y agregó: "es heavy".

"Yo no quiero millones, pero es público el dinero que él tiene. Entonces, cuando me junté con él le dije 'dejame el departamento en el que estoy viviendo'. Pero me dijo que no", concluyó Screpante.