Yanina Latorre reconoció que ocultó su separación de Diego Latorre: "Uno lo caretea"

Yanina Latorre destapó inesperadamente en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que ocultó su separación de Diego Latorre, su esposo y padre de sus dos hijos.

“Hay gente que la disimula. ¿Querés que te cuente de mi vida social y cómo he disimulado? Hay gente que disimula en la vida social”, aseguró la panelista mientras se refería a la separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini. En ese momento, el conductor Ángel de Brito decidió interpelar a Yanina sobre eventos de su vida personal.

“¿Vos estás separada hace cuatro meses?”, le preguntó sin filtro, y Latorre respondió. “No, ahora no estoy separada, pero muchas veces he estado muy mal”.

“Yo he compartido… he estado separada de Diego y lo careteé. No voy a decir cuando, pero lo careteé”, reveló titubeando.

Ángel quiso saber cuándo sucedió esa puesta en escena de Yanina. Pero ella respondió contundente: “No te voy a decir. ¡Se caretea! Te lo juro, vos me conocés y sabés mi vida entera. Es verdad, uno lo caretea”, afirmó sin dejar en claro si su separación de Diego Latorre fue reciente, o en medio del conocido escándalo que protagonizó el ex futbolista con Natacha Jaitt.