Desde que Pamela David le hizo una reciminación en vivo cuando la invitó a su programa en la pantalla de América en 2017, Yanina Latorre le hizo la cruz a la conductora, y cada vez que puede le tira algún palito.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana aceptó responder preguntas de sus seguidores en Twitter y, cuando le consultaron lo que opinaba de la mujer de Daniel Vila, no tuvo filtro ni piedad. "Que trabaja porque es la esposa del dueño de un canal. Si no, estaría en la casa", lanzó.

Viajemos en el tiempo. Hace dos años Yanina tuvo un cruce con Tití Fernández que no cayó nada bien, y cuando fue a Pamela a la Tarde, la conductora le recordó el escándalo de Diego Latorre con Natacha Jaitt. "Pasaste un momento terrible, pero parece que no aprendiste nada, Yanina", le dijo. "¿Qué es lo que tengo que aprender, Pamela?", respondió la rubia.

Desde ese momento, Latorre la fulminó con una ráfaga tuitera: “Pobre Pamela… la que tiene que aprender es ella. No entiende nada", expresó y agregó: “Es verdad… no sabe conducir. No aprendió nada". Luego, insistió: “Me asombra el pensamiento de esta mujer. ¿Tiene que aprender el dañado o el que hizo el daño? Poca memoria tiene”.

A comienzos de 2019, con el regreso de Pamela a la Tarde a la pantalla chica, la panelista y contadora volvió a sacar a relucir toda su acidez. "El programa de Pamela es más malo y deprimente que nunca. Qué miedo esta chica Pamela David conduciendo. Qué papelón con Urtubey. No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ¡país generoso!".

"Pamela, que no se caracteriza por la locuacidad, dice 'abro al equipo' como autorizando a que hablen. Reitero 'país generoso'. Pobres sus panelistas, todos más profesionales que ella", afirmó Latorre.

Unas semanas después, y luego de que en el ciclo de América contaran la historia del supuesto affaire de Emilio Disi e Iliana Calabró, Yanina volvió a la carga. “¿Se hace esto en un programa de televisión a una persona fallecida? ¿Éste es el profesionalismo de Pamela David, esposa de Daniel Vila, dueño de un canal de televisión? Hacer mierda un tipo que está muerto y no se puede defender. ¿Se hace esto con una persona fallecida?”, se preguntó una y otra vez la panelista del programa de Ángel de Brito, segundos antes de proceder a tratar a la conductora de ser una cornuda. “Esa señora, que a mí me dijo que no aprendí nada, ¿sabés qué Pamela David? Tenés que aprender a no meterte con muertos, o sino hablá de los cuernos que vos te comés, rica”.

Fuente: Exitoína