Yanina Latorre destrozó a una panelista de Intrusos por "vender" a su hija

La última semana se conoció la información del problema de crecimiento que tiene Francesca, la hija menor que Cinthia Fernández tuvo Matías Defederico, que podría ser lo mismo que sufrió Lionel Messi, y para lo que debería afrontar un doloroso e invasivo tratamiento.

Este generó un cruce entre la bailarina y Débora D'Amato, panelista de Intrusos. "Ella después me llamó, pero a mí me afectó porque me juzgaron como madre y yo me rompo el lomo y las crío "solita". Lo que me dijo la periodista es que ella leyó lo que le mandaron en un mensaje, que supuestamente la familia de mi ex le envió, en el que decían que yo usaba la enfermedad de mi hija para una previa. Pero tirar este título en la televisión, cuando yo ya este problema lo tengo del año pasado y no dije nada, me subestiman demasiado. A mí el título que ella dio me pareció, fuerte porque me juzgó a mí como madre”, expresó Cinthia en LAM sobre las palabras de la periodista que le molestaron.

Y como si le faltaba algo a esta polémica que nuevamente deja en el medio al programa de espectáculos de América y a Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre no tuvo piedad al opinar sobre el tema. "Le tendrías que haber contestado que ella la usa a la hija para mediatizar. Desde que tuvo un bebé soltera lo único que hace es vender libros, dar charlas y vender fotos. Ella le echa la culpa a la familia a de tu ex, que es incomprobable, pero la que te juzga tu maternidad es Débora”.

"Desde que tuvo la nena, la vende, la lleva a todos lados, y me parece genial, porque era un chica que no pegaba una nota en ningún lado. Como ella tuvo una hija sola, con un tratamiento especial, ella lo usa, como muchas, pero quién es para juzgar a ella, que por ahí se sienta en un móvil y habla de la enfermedad de su hija. Incluso, si ella no tuviera cómo pagarlo, por ahí lo cuenta y alguien la ayuda. Eso no es ser mala madre. Débora D’Amato trabaja con Rial, ¿Alguna vez opinó de los quilombos de él? Le tienen pánico. Si vas a hablar de maternidad y quilombo, hablá de todo, porque para ser vivas y elegir a quien darle, somos todas piolas”, agregó la esposa del ex jugador de Boca.

"Ni doy charlas ni escribí un libro. Es buena idea para ayudar a muchas mujeres que están solas sin que alguien les dé una mano", respondió Débora desde su cuenta de Twitter en relación a la experiencia con su hija Lola, concebida por el método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo.

Vale recordar que Latorre, D'Amato y Rial ya habían tenido un fuerte cruce en 2018. En esa oportunidad, la panelista de LAM acusó a la panelista de Intrusos de pasarle información suya al periodista y éste salió al cruce.

Fuente: Exitoína