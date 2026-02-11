Xenia, reconocida locutora mendocina, denunció que un hombre usa su imagen para estafar

La locutora compartió los datos en sus redes y advirtió a todos sus seguidores para que no caigan en la estafa.

Xenia es una reconocida locutora mendocina que tiene gran llegada a las personas a través de redes sociales y comparte su día a día. Sin embargo, en las últimas horas compartió algo que no es agradable para nadie y es que están utilizando una imagen de ella y de su familia para estafar.

"Esta persona que está acá está usando no solo mi imagen, sino también la de mi pareja y la de mis dos hijos menores, sin ningún tipo de consentimiento para presentarse al mundo", comenzó contando Xenia sobre esta dramática situación que involucra a un hombre.

También aclaró que está ofreciendo un supuesto alquiler de una cabaña en el camping El Carrizal de Junín: "Supongo que su intención será aprovechar la confianza que yo genero en la comunidad que me conoce en redes sociales o a través de mi trabajo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el ofrecimiento de la cabaña que dudo existo aquí en Mendoza".

La locutora reveló que esta persona le pide a los interesados de alquilar la cabaña foto del DNI (frente y dorso) para hacer la reserva del inmueble. Esto le parece claramente sospechoso y en la captura que aparece, el hombre expresó que es para "tener garantía y respaldo de la persona que se hace responsable de la cabaña".