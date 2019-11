Wiñazki arremetió contra Rial por una oscura causa y el "chimentero del jet set" lo destruyó en las redes

Jorge Rial reveló en un programa de Dady Brieva que fue víctima de una información falsa propulsada por el periodista de TN Nicolas Wiñazki, quien había publicado una nota sobre la conexión del conductor de Intrusos con Lázaro Báez cuando Rial lanzó su portal Big Bang News.

"Me tiraron por la cabeza que mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo Wiñazki. Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres", reveló el conductor en el programa El destape.

Wiñazki no dejó pasar las palabras de Rial y salió con los tapones de punta en la noche del lunes en TN Central. "Yo no tengo drama que averigüen lo que sea. Tengo mucha información y chequeada. Jorge, vos te reuniste con Lázaro Báez y Pires en una confitería antes de sacar Big Bang News", lanzó contundente.

Desde Twitter, Jorge Rial disparó una catarata de mensajes fulminantes contra el periodista del Grupo Clarín.

No te enojes @wwnicolas. Se que la opereta la manejo otro y vos solo pusiste la cara. Me lo dijiste. Y te entendí. Conozco quien fue. Si queres voy a tu programa o venís al mío y te doy todas las pruebas. Hasta el service sacado y amenazandome. https://t.co/7M1c4XP4az — JORGE RIAL (@rialjorge) November 4, 2019

Con su misma lógica, quien les pagó a ustedes para darle pantalla y credibilidad a ese delincuente? Ni siquiera tengo el derecho a recordar cómo me mataron? Nicolas, no es con vos. Es con el poder que te envalentonó y en cualquier momento te descarta. Y ahí voy a estar bancandote — JORGE RIAL (@rialjorge) November 4, 2019