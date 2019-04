Viviana Canosa dejó la pantalla de Canal 9 a principios del 2013 en medio de un pequeño escándalo con su programa Más Viviana que terminó con su alejamiento de la televisión durante algunos años. La periodista fue mamá en ese año y a partir de ahí, su vida estuvo más alejada de los medios y más dedicada a la maternidad. En 2015 volvió a la pantalla con el ciclo Zapping por América y esa fue la última vez que estuvo en televisión abierta.

Durante estos años siguió vinculada a los medios, pero más alejada del mundo del espectáculo, y más relacionada con los temas sociales y políticos. Hace un par de meses cuando se supo que la conductora volvía a la televisión y más precisamente a Canal 9, llamó mucho la atención por su abrupta salida hace unos años.

En diálogo con Teleshow, Diego Toni, gerente de programación de la emisora, habló sobre como fue la propuesta y ese reencuentro con la periodista. Cabe recordar que él fue productor general de Canosa y luego se hizo cargo de la gerencia de programación cuando la conductora dejó el canal. "Cuando tuvimos la idea de armar un ciclo a las 23, empezamos a barajar nombres y surgió el de Viviana Canosa enseguida. Nos juntamos en el Hard Rock Café, en el Buenos Aires Design, y la verdad es que charlamos del proyecto y la idea que teníamos y enseguida nos pusimos de acuerdo. No hubo que hablar de temas pasado ni nada, nuestra prioridad es el nuevo programa", contó Toni.

Y este lunes Viviana Canosa regresa con el ciclo Nada personal, un programa dedicado a la política y actualidad que irá a partir de las 23. Estará acompañada por seis periodistas de primera línea: Ernesto Cherquis Bialo (deportes), Guido Carelli Lynch (política), Patricia Blanco (judiciales), Claudio Zuchovicki, (economía), Santiago Bulat (economía) y Manuel Sbar.

La propuesta de Canal 9 se suma a un año electoral en el cual las emisoras quieren tener un espacio político para que los candidatos vayan a dar sus propuestas y estén representados las opciones electorales. Viviana adelantó a Teleshow que la idea del ciclo era la suma de todos los protagonistas de la actualidad: "El programa va a ser súper plural, van a estar todos. Ya en la primera semana se verá claramente porque estarán todos los colores políticos. Voy a tratar de no juzgar y de escuchar, que es algo que últimamente en el periodismo se ha perdido porque el periodista quiere ser más protagonista que el político, que el actor, que el artista, que el mundo; quiere ser el título, y el ego está insoportable. Me gustaría tener la humildad de poder guardarme un poquito mis opiniones. Las voy a plasmar, por supuesto, pero no todo el tiempo. Quiero escuchar a todos".

Este será un gran desafío para Viviana que da un paso más en su carrera, metiéndose con los temas que la gente hoy quiere saber y que tanta preocupación traen a los ciudadanos. Para ese fin tendrá a un grupo de periodistas de prestigio, un equipo pluralista que la acompañarán en su regreso a la televisión.

