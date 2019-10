Viviana Canosa, furiosa por los rumores que la vinculan con Alberto Fernández

Viviana Canosa dio por terminada su relación con Alejandro Borensztein tras 8 años en pareja. En este contexto, la periodista habló sobre su momento personal y sobre los rumores que la vinculan con Alberto Fernández.

"Fue doloroso, por suerte ya pasaron tres meses. Cuando querés salvar una familia y lo dás todo, es doloroso y cruel. Me agarra en un momento que ya solté, pero siempre hacés todo para salvar, sobre todo cuando tenés un hijo. Yo pensé que no me afectaba tanto el tema de la maternidad y claramente en esta segunda etapa sí. Nos divorciamos hace un año y medio, lo intentamos de nuevo después de cinco meses y después fuimos y vinimos. A veces no se tiene que ir el amor para que te separes", arrancó la conductora desde un móvil de Involucrados.

Rápidamente, se refirió a los rumores que en las últimas horas la vinculaban con Alberto Fernández. "Eso me causó mucha gracia y, a la vez, mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Lo siento como una campaña sucia o algo así, me parece raro. Cuando me echaron de Canal 9 fue una campaña del kirchnerismo, y por eso me quedé sin laburo durante 6 años... Yo invito a [Mauricio] Macri tanto como a Fernández, invito a todos los candidatos y genero un vinculo con todos, tengo buena onda con todo el mundo. La verdad que me extrañó, y más cuando vi que venía de un troll, que tenia 4 seguidores y me tenía bloqueada", expresó indignada.

"¿Por qué me tengo que comer este garrón? Si soy una mina que laburo hace 30 años, me rompo el alma. Siempre que me va bien, alguien me quiere complicar. Estando embarazada, quedándome sin laburo, fue el peor momento de mi vida y por no aclarar la pasé peor. Así que ahora contesto la verdad, me da mucha vergüenza, mucho pudor (...). Cualquier cosa pueden inventar. Aparte esto me complica porque yo estoy buscando novio, chicos", concluyó.