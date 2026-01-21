Virginia Da Cunha sigue ilusionada con participar en la Fiesta de la Vendimia junto a Bandana: "Sueño latente"

La cantante dialogó en exclusiva con MDZ Radio en medio de los rumores de la presentación del grupo en la fiesta máxima de los mendocinos.

El rumor de la presencia de Bandana en la Fiesta de la Vendimia acaparó todos los portales locales y generó máxima expectativa. Todo ocurrió luego de que Lourdes Fernández contó que estarían en la provincia el 8 de marzo, fecha que coincide con una de las repeticiones.

Diego Gareca ante esto habló en exclusiva con MDZ Radio y dejó en claro que "desconozco del tema, lo vi en los medios. Nosotros no hemos hablado ni conozco a nadie de Bandana". En otra parte de la entrevista comunicó que "los artistas que nosotros queremos, que nos parecen importantes para las fiestas, los llamamos nosotros".

Tras la entrevista con el subsecretario de Cultura de la provincia, en el programa Libre de Humo conducido por Hernán Bitar, Virginia Da Cunha se mostró sorprendida luego de que Diego Gareca expresó que no le llegó la propuesta para participar en la Vendimia: "Yo estaba segura de que le había llegado y que claramente, si no respondió, es que no le había interesado. Está bueno para saber que nunca le llegó".

Virginia Da Cunha expresó que el sueño de participar en la Fiesta de la Vendimia sigue en pie gareca vendimia bandana portada (1) Virginia Da Cunha se mostró sorprendida tras las declaraciones de Diego Gareca. Foto: Archivo MDZ Por el momento no hay negociación, pero Virginia dejó en claro que mantiene la esperanza de poder participar en la fiesta máxima de los mendocinos: "El sueño sigue latente, totalmente".